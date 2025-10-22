  • BIST 10607.03
3. Sualtı Görüntü Avcılığı Fotoğraf Yarışması tamamlandı
3. Sualtı Görüntü Avcılığı Fotoğraf Yarışması tamamlandı

'Arkın Group Girne Fest 25' kapsamında yer alan 3. Uluslararası Sualtı Görüntü Avcılığı Fotoğraf Yarışması Eylül ayında gerçekleşti. Yarışmaya adanın güneyi ve kuzeyi ile Türkiye’den toplam 39 dalıcı katılım gösterdi. Kervansaray Halk Plajı, Escape Plajı, Manolya Hotel Plajı, Lapta Balıkçı Barınağı ve Esentepe Halk Plajı ve Camelot Plajı olarak altı farklı noktadan start veren yarışma; 7 dalış merkezinin Amphora Dive Center, Dive Shack, Scuba Cyprus, Nautilus Diving School, North Cyprus British Scuba Center, Esentepe Sub Aqua Club ve Underwater Explorers dalış merkezlerinin katkılarıyla hayat buldu.  

6 Ekim Pazartesi günü juri üyeleri tarafından değerlendirmeye alınan fotoğraf yarışması ödül töreni, 24 Ekim Cuma günü saat 19:00'da Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu'nda gerçekleşecek. Yarışmanın jüri üyeleri; Hakan Onurlu, Buket Özatay, Erol Uysal, Tarık İzbul, Kadri Ateş Evirgen ve George Nicolaou’ndan oluşmaktadır.

