553 sürücüye yasal işlem, 85 araç trafikten men edildi

Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri tarafından ülke genelinde dün yapılan denetimlerde, 3 bin 398 araç sürücüsü kontrol edildi.
Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri tarafından ülke genelinde dün yapılan denetimlerde, 3 bin 398 araç sürücüsü kontrol edildi. Denetimler sonucu, çeşitli trafik suçlarından 553 sürücü rapor edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı. 85 araç trafikten men edilirken, 1 sürücü de tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, rapor edilen suçlar arasında 169 sürücünün yasal hız sınırını aşmak, 31 sürücünün alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 50 sürücünün seyrüsefer ruhsatsız, 23 sürücünün muayenesiz, 11 sürücünün sigortasız araç kullanmak, 12 sürücünün cep telefonu kullanmak ve 10 sürücünün emniyet kemeri takmamak suçları yer aldı.

Ayrıca 13 sürücü elektrikli scooter kullanım kurallarına uymadı, 3 sürücü trafik ışıklarına, 14 sürücü trafik levha ve işaretlerine uymadı. 2 sürücü tehlikeli sürüş yaptı, 1 sürücü koruyucu başlık takmadan motosiklet kullandı, 213 sürücü ise diğer çeşitli trafik suçlarından rapor edildi.

Polis, trafik güvenliğinin sağlanması için denetimlerin sürdüğünü bildirdi.

