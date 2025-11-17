6 milyon 5 arkadaşa çıktı!

Devlet Piyangosu’nun 15 Kasım 2025 tarihli çekilişinde 6 Milyon TL’lik büyük ikramiyenin talihlilerine teslim edildiği açıklandı.

Birimden yapılan açıklamada, 15 Kasım 2025 gecesi yapılan özel çekilişte 6 Milyon TL’lik büyük ikramiyenin 9 teselli ile birlikte; Lefkoşa’da yaşayan beş arkadaşın ortak aldığı biletlere çıktığı bilgisi verildi.

İkramiyeler, Piyangolar Birimi Sorumlusu Turgut Sunalp tarafından teslim edildi.

Yılbaşına Rekor İkramiye Dağıtılacak

31 Aralık 2025 tarihinde gerçekleşecek olan bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 8 Milyon TL ve toplam ikramiye 25.566.750 TL olacak. Bilet fiyatının 400 TL olarak belirlendiği çekiliş biletleri satışta.