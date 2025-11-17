  • BIST 10736.54
  • Altın 5540.386
  • Dolar 42.3284
  • Euro 49.1477
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKARum Basını: GSI projesi EastMed gibi kağıt üzerinde kalabilir

6 milyon 5 arkadaşa çıktı!

» »
Devlet Piyangosu’nun 15 Kasım 2025 tarihli çekilişinde 6 Milyon TL’lik büyük ikramiyenin talihlilerine teslim edildiği açıklandı.
6 milyon 5 arkadaşa çıktı!

Devlet Piyangosu’nun 15 Kasım 2025 tarihli çekilişinde 6 Milyon TL’lik büyük ikramiyenin talihlilerine teslim edildiği açıklandı.

Birimden yapılan açıklamada, 15 Kasım 2025 gecesi yapılan özel çekilişte 6 Milyon TL’lik büyük ikramiyenin 9 teselli ile birlikte; Lefkoşa’da yaşayan beş arkadaşın ortak aldığı biletlere çıktığı bilgisi verildi.  

İkramiyeler, Piyangolar Birimi Sorumlusu Turgut Sunalp tarafından teslim edildi.

Yılbaşına Rekor İkramiye Dağıtılacak

31 Aralık 2025 tarihinde gerçekleşecek olan bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 8 Milyon TL ve toplam ikramiye 25.566.750 TL olacak. Bilet fiyatının 400 TL olarak belirlendiği çekiliş biletleri satışta.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kavşak Operasyonu: 1 kilo uyuşturucunun piyasaya sürülmesi engellendi!17 Kasım 2025 Pazartesi 12:07
  • Kıbrıslı liderler perşembe günü görüşecek!17 Kasım 2025 Pazartesi 12:07
  • 17 Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği'nden Mağusa'ya İlahiyat Koleji çağrısı17 Kasım 2025 Pazartesi 11:58
  • Meclis toplanacak16 Kasım 2025 Pazar 16:54
  • Erhürman, Cevdet Yılmaz’ı kabul etti16 Kasım 2025 Pazar 12:10
  • “6 Milyon TL” Lefkoşa’da!16 Kasım 2025 Pazar 12:08
  • Tıp-İş: Sağlık şaka kaldırmaz, halkın sağlığı sizin siyasi geleceğinizden daha değerlidir!16 Kasım 2025 Pazar 12:05
  • Denetimler sürüyor...16 Kasım 2025 Pazar 12:03
  • Sarı Çizmeli Mehmet Ağa Anıtı açıldı15 Kasım 2025 Cumartesi 17:31
  • 2026 bütçesi görüşmeleri 28 Kasım’a kadar Komite’de devam edecek15 Kasım 2025 Cumartesi 17:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti