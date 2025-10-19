681 sandığa göre sonuçlar.. Erhürman açık ara önde..

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), bugün yapılan 7 adayın yarıştığı Cumhurbaşkanlığı seçiminin gayrı resmi seçim sonuçlarını açıklamaya başladı.
YSK, 777 sandıktan 681 sandığın kesin olmayan sonuçlarını duyurdu.
681 sandığa göre seçime katılım oranı yüzde 56.35 oldu.
Adayların oy oranları ve aldıkları oy miktarı şöyle:
Ersin Tatar: 43 bin 68 %35.66
Tufan Erhürman: 75 bin 939 %62.88
Osman Zorba: 390 %0.32
Arif Salih Kırdağ: 404 %0.33
Ahmet Boran: 177 % 0.15
Mehmet Hasgüler: 270 %0.22
İbrahim Yazıcı: 293 %0.24
Hüseyin Gürlek: 221 %0.18
