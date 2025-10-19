  • BIST 10208.76
SON DAKİKAİsrail, Lübnan'ı vurdu: Birçok noktada şiddetli patlama sesleri...

681 sandığa göre sonuçlar.. Erhürman açık ara önde..

681 sandığa göre sonuçlar.. Erhürman açık ara önde..
681 sandığa göre sonuçlar.. Erhürman açık ara önde..

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), bugün yapılan 7 adayın yarıştığı Cumhurbaşkanlığı seçiminin  gayrı resmi seçim sonuçlarını açıklamaya başladı.

YSK, 777 sandıktan 681 sandığın kesin olmayan sonuçlarını duyurdu.

 681 sandığa göre seçime katılım oranı yüzde 56.35 oldu.

Adayların oy oranları ve aldıkları oy miktarı şöyle:

Ersin Tatar: 43 bin 68   %35.66

Tufan Erhürman: 75 bin 939    %62.88

Osman Zorba: 390  %0.32

Arif Salih Kırdağ: 404 %0.33

Ahmet Boran: 177 % 0.15

Mehmet Hasgüler: 270   %0.22

İbrahim Yazıcı: 293    %0.24

Hüseyin Gürlek: 221  %0.18

