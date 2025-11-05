9 yaşındaki kız çocuğunun vefatıyla ilgili soruşturma başlatıldı!

  • BIST 10935.39
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından 3 Kasım 2025 tarihinde hayatını kaybeden 9 yaşındaki kız çocuğuna yönelik yazılı bir açıklama yapıldı, soruşturma başlatıldığı açıklandı.
Başhekimlik tarafından yapılan açıklama şöyle:

“Basına da yansıyan 03.11.2025 tarihinde, Acil Durum Hastanesi ek binası çocuk acil servisinde 9 yaşında C.O.A.’nın vefatı ile ilgili olarak açıklama yapma gereği duymuş bulunmaktayız.

Gazimağusa’da ikamet eden 9 yaşındaki kız çocuğu C.O.A., epilepsi nöbetine benzer yakınmalar nedeniyle ailesi tarafından saat 22.00 sularında Mağusa Devlet Hastanesi (MDH) acil servisine götürülmüş ve orada yapılan değerlendirme sonucunda epilepsi düşünülerek yatış önerilmiş ancak hasta yakınları yatışı reddedip taburcu olmak istemişlerdir .Hasta ve yakınları imza atıp evlerine gitmişlerdir.

Sabah yeniden aynı yakınmalar nedeniyle acil servise başvurulmuş, çocuk, sevk ve öneri üzerine doktor tarafından değerlendirilip Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi (LBNDH) Çocuk Nörolojisi servisine konsülte edildikten sonra ambulans ile LBNDH çocuk acil servisine sevk edilmiştir.

Orada acil değerlendirilip tetkikleri yapılmış,tüm  bu işlemler doktor refakatinde gerçekleştirilmiştir. Ardından acil müdahale odasında saat 10.15’te tıbbi kabulü yapılmış, saat 11.00 sularında C.O.A.’da kalp durması meydana gelmiş ve orada bulunan hekimler tarafından müdahale edilmiştir hastaya ileri yaşam desteği uygulanmıştır. Ancak yaklaşık 1 saat süren ileri yaşam desteği sonrasında hasta yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirmiş ve exitus olarak kabul edilip işlemler sonlandırılmıştır.

Konu ile ilgili olarak Başhekimliğimizce soruşturma başlatılmış olup, vefat eden hastamıza şu anda otopsi yapılmaktadır. Otopside çıkan bulgular gerek duyulması halinde kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Vefat eden çocuğumuza Allah’tan rahmet, ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz.

