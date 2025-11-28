AKEL Kıbrıs Türk Solunun Mücadele Adamı-Öğretmeni Özker Özgür’ü andı

Özker Özgür Kıbrıstürk Solunun önder bir şahsiyeti olarak taksimci politikalara ve milliyetçiliğe karşı mücadeleler verdi. Toplumlararası diyaloğun, yeniden yakınlaşmanın ve Kıbrıs sorununun federal çözümünün öne çıkarılmasında AKEL’in yol arkadaşı oldu.

AKEL “Kıbrıs Türk Solunun Mücadele Adamı-Öğretmeni” kitabının Yunanca baskısının tanıtımının yapıldığı etkinlikte Özker Özgür’ü saygıyla andı. Özgür’ün hayatına adanan ve hayata gözlerini kapamasının yirminci yılında yayınlanan bu kitap Dr. Abdullah Korkmazhan tarafından yazıldı ve Maria Siakalli tarafından Yunancaya çevrildi.

“Kıbrıs Türk Solunun Mücadele Adamı-Öğretmeni” kitabının dün akşam Lefkoşa’da gerçekleştirilen tanıtımında AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu, kitabın yazarı Dr. Abdullah Korkmazhan, akademisyen Yardımcı Doçent Nikos Muduros ve Özker Özgür’ün kızı Dr. Münevver Özgür Özersay konuştu.

AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu yaptığı konuşmada “Özker duyarlılığı ve insanlığıyla toplumun saygısını kazandı. Fırtınalı siyasi yaşamı, barış ve yeniden birleşme mücadelesine adanmışlığı ve insana duyduğu sevgi onu ortak vatanımızın bir simgesi yaptı” dedi.

Ayrıca, Özker Özgür’ün AKEL ile birlikte Kıbrıs sorunu üzerine ortak tezler geliştirdiğine değinerek, Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin lideri olduğu dönemde, Kıbrıs’ın sözde “anavatanların” askeri varlığından kurtulması ve BM kararlarında belirtildiği şekilde siyasi eşitliğin olacağı iki bölgeli iki toplumlu federasyon çerçevesinde Türkiye’nin işgalinin sona ermesi yönünde AKEL ile ortak görüşe ulaştığını söyleyen Stefanu bu kitabın, AKEL’in Kıbrıstürk toplumuyla, özellikle de ilerici güçlerle tarihsel ilişkileri açısından da bir miras niteliğinde olduğunu sözlerine ekledi.

Özgür’ün kızı Dr. Münevver Özgür Özersay yaptığı konuşmada, babasının ömrünün sonunda söylediği “Bir tek meziyetim vardır: Hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmam” sözlerini hatırlatarak “Biz de kapılmamalıyız. Adamız, bölünmüş bir kader değildir. Adamız, yeniden inşa edilmeyi bekleyen ortak bir yurttur. Ve biz, bu yurdu birlikte kurabiliriz. Buna inanıyorum. Buna güveniyorum” dedi.

Akademisyen Yardımcı Doçent Nikos Muduros konuşmasında “Kitap genel olarak Kıbrıs Rum toplumunun Kıbrıs Türk toplumunu ‘öteki’ olarak değil, aynı arzulara, korkulara ve umutlara sahip insanlar olarak görmesi için ilham verebilecek siyasi ve ahlaki bir belgedir. Her şeyden önce barışın ‘yukarıdan’ aşağıya doğru inşa edilmediğini, kendilerini ve çevrelerindeki toplumu değiştirmeyi başaran insanlardan ve hareketler tarafından ‘aşağıdan’ yukarıya doğru inşa edilen sürekli bir süreç olduğunu hatırlatmaktadır” diye belirtti.

Kitabın yazarı Dr. Abdullah Korkmazhan yaptığı konuşmada Özker Özgür’ün “yüzeysellikten uzak, diyalektik düşünme becerisi ile olayların özüne inip, büyük oranda doğru öngörülerde bulunan ve ölümle yüz yüze geldiği zamanlarda dahi düşüncelerini korkmadan haykıran bir teorisyen ve aynı zamanda gövdesini siper eden bir mücadeleci” olduğunu vurguladı. Ayrıca “ülkemizin kökleri derin çınar ağacı” AKEL’e Özker Özgür’ün saygıyla anıldığı ve kitabının onore edildiği etkinlik için teşekkür etti.