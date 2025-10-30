AKEL'den ortak bir anıt düzenlemesi için mektup

AKEL Avrupa Parlamentosu Milletvekili Giorgos Georgiou Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola’ya bir mektup göndererek, Kıbrıs’ın tüm toplumlarının kayıpları için Avrupa Parlamentosu’nda ortak bir anıtın inşa edilmesi gerektiğini vurguladı.

Georgiou’nun Avrupa Parlamentosu Başkanı’na gönderdiği mektubun çevirisi şu şekilde:

"Avrupa Parlamentosu’nu Kıbrıs’ta Türkiye’nin 1974 istilası sırasında kayıp edilenler için bir anıt inşa etmek üzere kaynak bulmaya çağıran bir değişiklik önerisinin geçen hafta Strasbourg’da kabul edilmesiyle ilgili olarak bu mektubu size gönderiyorum.

Avrupa Parlamentosu’nun Kıbrıs’taki kayıp kişiler meselesinde defalarca yüksek düzeyde anlayış ve hassasiyet gösterdiğini, ayrıca sizin kişisel ilginizi, aktif bağlılığınızı ve tüm toplumların kayıplarının ailelerinin dramına gösterdiğiniz insani yaklaşımı göz önünde bulundurarak, 1963-1974 döneminde Kıbrıs’taki tüm toplumların kayıplarının ve kurbanlarının anısına Avrupa Parlamentosu içerisinde ortak bir anıt inşa edilmesi gerektiğini tanımanızı istiyoruz.

Kayıp şahıslar meselesi son derece insani bir meseledir ve hiç kimse tarafından siyasi amaçlarla istismar edilmemelidir. Bilakis Kıbrıs’ın kayıplarının tümünün akıbetinin tespiti bir uzlaşma köprüsü olmalı ve Kıbrıslırumlar ile Kıbrıslıtürkler arasında karşılıklı anlayışı, iş birliğini ve güveni güçlendirmelidir.

AKEL’e göre ve tarihsel olarak Kıbrıs Cumhuriyeti’ne göre, Kıbrıs’ın kayıp şahısları meselesi son derece insani bir meseledir ve her iki toplumu da, Kıbrıslırumları ve Kıbrıslıtürkleri de ilgilendirmektedir. Gerek 1974’te Türkiye’nin barbarca istilası sırasında, gerek 1974 yazında Kıbrısrum faşizmi tarafından sivillere yapılan katliamlarda, gerek 1963-64’teki toplumlar arası çatışmalar sırasında kayıp edilen her Kıbrıslının akıbetinin tespit edilmesini talep ediyoruz. Nitekim değerli bir çalışmayı sürdüren Kayıplar Şahısları Araştırma Komitesi’nin felsefesi ve misyonu da budur.

Bu kararlı irade, AKEL’in hem Kıbrıs’ta hem de Avrupa Parlamentosu düzeyinde faaliyetlerini yönlendirmektedir: 2009’da kayıp şahıslar meselesi Türkiye hakkındaki İlerleme Raporu’na ilk kez AKEL’in girişimiyle dahil edildi, Kayıp Şahısları Araştırma Komitesi’nin çalışmalarını ve bütçesini daima ve elle tutulur bir şekilde destekledik, Kayıp Şahıslar için Avrupa Parlamentosu’nun özel raportör ataması konusunda öncülük ettik, Kayıp Şahısların yakınları olan Kıbrıslırumların ve Kıbrıslıtürklerin katılımıyla Avrupa Parlamentosu’nda bir dizi etkinlik gerçekleştirdik, Hüseyin Akansoy ve Petros Suppuris 2012’de ve Kayıp Şahıslar konusunda araştırmacı Sevgül Uludağ 2014’te bizim önerimizle Avrupa Vatandaşı Ödülü’ne layık görüldü.

AKEL olarak, kayıp şahıslar meselesini, mağdurların ailelerine yönelik ortak insani yükümlülüğe saygıyla, sarsılmaz bir şekilde desteklemeye devam edeceğiz. Aynı zamanda Kayıplar Şahısları Araştırma Komitesi’nin çalışmalarını desteklemeye devam ediyoruz ve buna paralel olarak işgal ordusunun arşivlerinin açılması ve bilgi sağlanması için Türkiye’ye gerçek baskı yapılmasını tüm uluslararası ve Avrupa forumlarında talep ediyoruz

Sayın Başkan, bu nedenle, kayıp şahıslar anıtının Kıbrıslıların tümünü birleştirmesini ve Kıbrıs tarihinin trajik anlarında tüm Kıbrıslıların yaşadığı acı deneyimleri yansıtmasını sağlamanızı içtenlikle rica ediyoruz.

Anma, barış ve adalet eylemi olan bu girişime sağladığınız destek ve kişisel katkınız için şimdiden teşekkür ederim"