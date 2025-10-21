Akıncı: Bahçeli artık parmağının arkasına saklanmıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “KKTC 82. vilayet olsun” çağrısına tepki gösterdi.

Akıncı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bahçeli’nin sözlerinin “iki devletli çözüm” söyleminin ardındaki gerçek niyeti bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

“Bu çağrı, yıllardır uyardığımız vilayetleşme siyasetinin açık bir ifadesidir” diyen Akıncı, “Devlet Bey’i parmağının arkasına saklanmadığı için içtenlikle kutlarım” ifadelerini kullandı.

Akıncı, Bahçeli’nin bu öneriyi KKTC Meclisi’nden değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden yapması gerektiğini vurgulayarak, “Hem Kıbrıs’ın kuzeyi hem de güneyi için önerge sunsun. ‘Kıbrıs Türk’tür, Türk kalacaktır’ sloganının gereği bu değil mi?” dedi.