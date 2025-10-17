  • BIST 10208.76
  • Altın 5737.57
  • Dolar 41.9477
  • Euro 48.9954
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAİsrail, Lübnan'ı vurdu: Birçok noktada şiddetli patlama sesleri...

Akıncı: " Kıbrıslı Türk toplumu Tufan Erhürman’ın şahsında yeni dönemin hem yaratıcısı olmalı"

» »
" Kıbrıslı Türk toplumu Tufan Erhürman’ın şahsında yeni dönemin hem yaratıcısı olmalı"
Akıncı: " Kıbrıslı Türk toplumu Tufan Erhürman’ın şahsında yeni dönemin hem yaratıcısı olmalı"

İşte açıklama;

Temmuz ayında 4 gün ard arda yaptığım paylaşımlarda Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin görüşlerimi, düşüncelerimi ve kaygılarımı ifade etmeye çalıştım. 2020’deki gibi bir müdahale olmazsa Erdoğan-AKP ve MHP’nin desteklediği adayın işinin zor olacağını da belirttim. Oy verme gününe 48 saat kala perde önünde yaşananlar, gelip giden siyasiler, eski futbolcular, şarkıcılar vs. bu zorluğu aşmaya yeterli olmamıştır kanaatindeyim. Kampanya ekibinin Kıbrıs’ı bilmemesi de ayrıca eksi hanesine yazılan bir unsur olmuştur. Kıbrıslıların hissettiği budur. Ancak Kıbrıs’ın kuzeyinin artık Kıbrıs’tan çok Türkiye olduğu gerçeğini de unutmamak gerekiyor. Perde gerisinde dönenleri bilecek durumda değilim. Son 48 saatte yapılabilecekleri de geçmiş deneyimlerimizden biliyoruz. Her şeye rağmen ihtiyatlı bir iyimserlikle 19 Ekim’den sonra yeni bir dönemin başlamasını ve bu dönemin sözde değil, özde bir yeni dönem olmasını diliyorum. Kıbrıslı Türk toplumu Tufan Erhürman’ın şahsında yeni dönemin hem yaratıcısı hem de denetleyicisi olmalıdır.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • İkramiyesini teslim aldı17 Ekim 2025 Cuma 12:51
  • Burak Maviş: Ciddiyete sahip lider görmek istiyoruz17 Ekim 2025 Cuma 12:12
  • Metin Atan: Ehliyet birimi çalışanları mobbinge maruz kalıyor; bakanlık adım atmazsa greve gideceğiz17 Ekim 2025 Cuma 12:11
  • Bertan Özerdağ: Cumhurbaşkanlığı seçiminin adil ve sorunsuz geçmesi için gerekli tüm önlemler alındı17 Ekim 2025 Cuma 12:09
  • Eski kız arkadaşını ‘kıskançlık’ gerekçesiyle ciddi şekilde darp etti17 Ekim 2025 Cuma 12:06
  • Gönyeli ve Lapta’da kaza: 3 yaralı17 Ekim 2025 Cuma 11:52
  • Dolar ve Euro’dan yeni rekor17 Ekim 2025 Cuma 09:06
  • Tatar’a ödül: “2. Uluslararası Türk Dünyası Bilim Ödülleri Programı”16 Ekim 2025 Perşembe 18:31
  • 59 araç trafikten men edildi!16 Ekim 2025 Perşembe 14:31
  • YSK: Pazar günü oy verme süreci 08.00-18.00 arasında gerçekleşecek16 Ekim 2025 Perşembe 14:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti