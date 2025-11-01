Alman emlakçı Kunzel’in dava süreci devam ediyor

Esentepe ve Girne’de emlak satışına aracılık ettiği gerekçesiyle temmuz ayında Güney Kıbrıs’ta tutuklanan eylül ayı içerisinde Lefkoşa Rum Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarılan Alman emlakçı Ewa Isabella Kunzel’in dava sürecinin dün devam ettiği belirtildi.

Esentepe ve Girne’de emlak satışına aracılık ettiği gerekçesiyle temmuz ayında Güney Kıbrıs’ta tutuklanan eylül ayı içerisinde Lefkoşa Rum Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarılan Alman emlakçı Ewa Isabella Kunzel’in dava sürecinin dün devam ettiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum Ağır Ceza Mahkemesi’nin dünkü duruşmada çerçevesinde, Alman emlakçının davasında “dava içerisinde yeni bir davanın” yürütülmesine karar verildiğini yazdı.

Alman emlakçının ifadesinin yasa dışı yöntemle alındığını savunarak “dava içerisinde dava” talebinin savunma makamı tarafından talep edildiğini yazan gazete, Rum Ağır Ceza Mahkemesi ekim ayı içerisinde, bir önceki “dava içerisindeki davada Κunzel’in bagajlarındaki aramanın ve eşyalarına el konulmasının Anayasa’ya aykırı bir şekilde yapıldığına karar verdiğini anımsattı.

Habere göre iddia makamı ise karara karşı çıkarak gerekli olan yasal tedbirlerin alınabilmesi amacıyla gerekli incelemenin yapılması için zaman istedi.

Sonraki duruşmaların, 5, 6 ve 7 Kasım tarihlerinde yapılmasına da karar verildi.