  • BIST 10565.83
  • Altın 5676.464
  • Dolar 42.3256
  • Euro 49.2233
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAKeltlerden Azteklere: Cadılar Bayramı'nın kökenleri

Ankara ziyareti Rum basınında

» »
Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilk resmi görüşmesi, Rum gazetelerinde “iki devlet ekseni” ve müzakerelerde farklı metodoloji vurgusuyla manşetlere taşındı.
Ankara ziyareti Rum basınında

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın ilk resmi yurt dışı ziyaretini dün Ankara’ya gerçekleştirmesi ve bu kapsamda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la bir araya gelmesi bugünkü Rum basınında da yer buldu.

Fileleftheros gazetesi manşetten ve iç sayfadan “İki Devlette Ankara Ekseni- Yeni Kıbrıs Türk Liderinin İlk Türkiye Ziyaretinde Sürpriz Yok- Erdoğan ile Erhürman’dan İlk Görüşmelerinde Aynı Yaklaşım- Erdoğan ile Erhürman İki Devlet Ekseninde” başlıklarıyla aktardığı haberinde, Cumhurbaşkanı Erhürman ile Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ankara’da kamuoyu önünde yaptıkları açıklamalarda "aynı eksende ve adadaki iki devlet varlığı ekseninde hareket ettiklerini" yazdı.

Politis gazetesi ise “Müzakereler Ama Farklı Bir Metodolojiyle- Bazı Koşullar Altında Müzakereler” başlıklarıyla yer verdiği haberinde, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın dün Ankara’ya gerçekleştirdiği ilk ziyaretinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşmelerinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında yapılan konuşmalara yer verdi.

Alithia gazetesi ise “Herkes Kendi Pozisyonunda Kalıyor- Erdoğan-Erhürman: Koordinasyon Fakat Kıbrıs Sorununda Ortak Çizgi Hayır” başlığıyla yer verdiği haberinde, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın Ankara’ya gerçekleştirdiği ilk resmi ziyaretin "sıcak karşılamaya ve üst düzey törene rağmen, iki tarafın Kıbrıs sorunundaki sabit tezlerini muhafaza ettiklerini teyit ettiğini" yazdı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Juju Üstel tarafından görevden alındı!13 Kasım 2025 Perşembe 17:51
  • Belediyeler Birliği’nin 87. Genel Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı13 Kasım 2025 Perşembe 16:45
  • İki ayrı kazada alkollü sürücüler tutuklandı13 Kasım 2025 Perşembe 15:02
  • Çeler'e göre TDP parlayan bir yıldız!13 Kasım 2025 Perşembe 14:55
  • MİK başkanı ve personeline 1 gün ek tutukluluk13 Kasım 2025 Perşembe 11:29
  • Toplu taşıma için eylem13 Kasım 2025 Perşembe 10:24
  • Kuzey Kıbrıs Arıcılar Birliği’nden Fransa’da Örnek Niteliğinde Çalışma Ziyareti13 Kasım 2025 Perşembe 09:58
  • Komitedeki 10 günlük bütçe maratonu bugün başlıyor13 Kasım 2025 Perşembe 09:29
  • Yoğun yağış bekleniyor!13 Kasım 2025 Perşembe 09:15
  • Son Dakika Haberi... İhale komisyonu Başkanı Rüşvet Suçlamısyla Tutuklandı!12 Kasım 2025 Çarşamba 22:41
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti