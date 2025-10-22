  • BIST 10646.02
Arıklı: Ocak, şubat en geç mart ayında erken seçim yapılmalı

» »
YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın seçim sürecindeki stratejisine ilişkin “Çok hata yapıldı” dedi. Arıklı, erken seçimin en geç mart ayında yapılması gerektiğini söyledi.
Arıklı: Ocak, şubat en geç mart ayında erken seçim yapılmalı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Ersin Tatar’ın seçimi kaybetmesinin ardından seçim stratejisinin yanlış olduğunu söyledi. Meltem Sonay'ın Genç TV'de hazırlayıp sunduğu 'Genç'te Sabah' isimli programda konuşan Arıklı, sağdan mutlaka bir adayın daha çıkması gerektiğini en başından dile getirdiğini belirtti. Arıklı, 2020’deki stratejiyi örnek gösterdi. 

Ersin Tatar’ın televizyona çıkmamasının da yanlış olduğunu vurgulayan Arıklı, “Çok hata yapıldı” dedi.

2026 bütçesinin yeni meclis tarafından hazırlanması gerektiğinin altını çizen Arıklı, bir buçuk yıldır seçimi dillendirdiğini söyledi. Arıklı, bütçenin yeni hükümet tarafından oluşturulmaması halinde şu anki hükümetin suçlanacağını belirterek topun Ünal Üstel hükümetine atılacağını ifade etti.

Ocak, şubat ya da en geç mart ayında erken seçim yapılmasının makul olduğunu belirten Arıklı, dün hükümet ortağı DP Genel Başkanı Ataoğlu ile bir araya geldiğini ve Başbakan Üstel’e erken seçim kararı alması için tam yetki verdiklerini söyledi.

