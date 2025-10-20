Arıklı: Ocak veya Şubat ayında erken seçim yapılması en doğru uygulamadır

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Erhürman’ın zaferini ve hükümetin desteklediği Tatar’ın hezimetini değerlendirdi; 2026 yılının başında erken genel seçime gidilmesi gerektiğini söyledi.



Arıklı, “Bana göre 2026’nın bütçesini yeni Meclis ve yeni hükümet yapmalıdır. Ocak veya Şubat ayında erken seçim yapılması en doğru uygulamadır.” dedi.



Kanal Sim’de yayınlanan, Mert Özdağ ve Ertuğrul Senova’nın hazırlayıp sunduğu Haber Toplantısı programına telefonla bağlanan Arıklı, seçim sonuçları, hükümetin geleceği ve Cumhurbaşkanlığı seçiminde Tufan Erhürman’ın aldığı yüksek oy oranına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“Halk hükümete bir mesaj verdi”

Hükümet ortağı YDP’nin Genel Başkanı Arıklı, seçimin sonucunun federasyon veya iki devletli çözüm tartışmalarıyla

açıklanamayacağını iddia etti.



“Bu seçimlerden halkın federasyonu kabul edip iki devletli çözüm tezini reddettiği anlamı çıkarılamaz.” diyen Arıklı, halkın sandığa hükümete ve mevcut sisteme duyduğu tepkiyle gittiğini ifade etti.



“Ocak veya Şubat gibi olabilir”

YDP Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, hükümetin desteklediği Tatar’ın seçimlerde

uğradığı hezimetle ilgili Haber Toplantısı’na konuştu; “Ocak veya Şubat ayında erken seçim yapılması en

doğru uygulamadır” dedi.

Arıklı, “Halk Kıbrıs meselesini gündeminde tutarak sandığa gitmedi.

Sisteme, hükümete ve yapılamayan icraatlara duyduğu tepkiyi seçimlerde kullandı. Bize bir ders verdi. Güzel şeyler yaptık ama yapamadıklarımız da var. Halk daha fazlasını istiyor, bu yüzden halkı suçlayacak değiliz.” ifadelerini kullandı.



“Hükümete mensup partilerden birçok kişi Erhürman’a oy verdi”

Erhürman’ın yüzde 63’lük oy oranına da değinen Arıklı, bu sonucu yalnızca muhalefet partilerinin başarısı olarak görmenin yanlış olacağını öne sürdü.

“Hükümetteki üç partinin desteklediği adayın aldığı oy yüzde 35-36, karşısındaki adayın aldığı oy da yüzde 63 civarında. Bu çok ciddi bir farktır, analizi iyi yapılmalıdır.” diyen Arıklı, seçim sonucunun tek bir

nedene indirgenmemesi gerektiğini kaydetti. Arıklı, “Tufan Erhürman’ın aldığı yüzde 63’lük oy oranını CTP’nin,

TDP’nin veya federasyoncuların hanesine yazmak doğru değil. Hükümete mensup partilerden birçok kişi Erhürman’a oy verdi, hepsinin de kendilerine göre gerekçeleri var.” dedi.

“Erken seçim tek başıma verebileceğim bir karar değil”

Erken seçim konusunda kendi görüşünü açıkça dile getiren Arıklı, kararın hükümet ortaklarının ortak iradesiyle şekilleneceğini söyledi. “Bu benim tek başıma karar verebileceğim bir konu değil.” diyen Arıklı, “UBP ve Başbakan Ünal Üstel’in bu konudaki iradesi önemlidir. Onların onay vermeyeceği herhangi bir tarihi bizim belirlememiz mümkün değil.” ifadelerini kullandı. Arıklı, hükümetin seçim sonrası değerlendirmeyi henüz tamamlamadığını da belirterek, “Sıcağı sıcağına değerlendirme yapmak doğru olmaz. Bugün partiler kendi içinde bir değerlendirme

yapıyor, yarın da bir araya geliriz diye düşünüyorum.” şeklinde konuştu