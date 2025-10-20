  • BIST 10474.14
Arıklı seçim tarihi verdi.. Ocak veya şubat!

Arıklı, seçim sonuçları, hükümetin geleceği ve Cumhurbaşkanlığı seçiminde Tufan Erhürman'ın aldığı yüksek oy oranına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Arıklı seçim tarihi verdi.. Ocak veya şubat!

Kanal Sim'de yayınlanan, Mert Özdağ ve Ertuğrul Senova'nın hazırlayıp sunduğu Haber Toplantısı programına telefonla bağlanan Arıklı, seçim sonuçları, hükümetin geleceği ve Cumhurbaşkanlığı seçiminde Tufan Erhürman'ın aldığı yüksek oy oranına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Erhürman'ın zaferini
ve hükümetin desteklediği Tatar'ın hezimetini değerlendirdi; 2026 yılının başında erken genel seçime
gidilmesi gerektiğini söyledi.

Arıklı, "Bana göre 2026'nın bütçesini yeni Meclis ve yeni hükümet yapmalıdır. Ocak veya Şubat ayında
erken seçim yapılması en doğru uygulamadır." dedi.

 

