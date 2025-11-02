  • BIST 10971.52
Avın ilk günü 4 kanunsuz avlanma!

Avın ilk günü 4 kanunsuz avlanma!

Avın ilk günü toplam 4 kişinin kanunsuz olarak avlandığı tespit edilmiştir. 
Avın ilk günü 4 kanunsuz avlanma!

2025 Yılı Büyük Av Mevsimi kapsamında, ülke genelinde bugün Polis Ekipleri ile Av Korucuları tarafından yapılan avcı kontrolleri sonucu;
•    Erdemli’de 1 kişinin ava kapalı bölge içerisinde,
•    Kırıkkale’de 1 kişinin bir av günü için avlayabileceği yasal sınırın üzerinde av hayvanı avlamak suretiyle,
•    Balalan’da 1 kişinin geçerli av ruhsatı olmadığı halde, ava kapalı bölge içerisinde, av tüfeğini araç içerisinde kırık ve kılıf içerisinde taşımadan ve motorlu araç içerisinden avlanmak suretiyle ve
•    Balalan’da 1 kişinin ava kapalı bölge içerisinde, av tüfeğini araç içerisinde kırık ve kılıf içerisinde taşımadan ve motorlu araç içerisinden avlanmak suretiyle olmak üzere toplam 4 kişinin kanunsuz olarak avlandığı tespit edilmiştir. 

Bahse konu şahıslar aleyhinde yasal işlem başlatılmış olup, soruşturmalar devam etmektedir.

