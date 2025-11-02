Avın ilk günü 4 kanunsuz avlanma!

2025 Yılı Büyük Av Mevsimi kapsamında, ülke genelinde bugün Polis Ekipleri ile Av Korucuları tarafından yapılan avcı kontrolleri sonucu;

• Erdemli’de 1 kişinin ava kapalı bölge içerisinde,

• Kırıkkale’de 1 kişinin bir av günü için avlayabileceği yasal sınırın üzerinde av hayvanı avlamak suretiyle,

• Balalan’da 1 kişinin geçerli av ruhsatı olmadığı halde, ava kapalı bölge içerisinde, av tüfeğini araç içerisinde kırık ve kılıf içerisinde taşımadan ve motorlu araç içerisinden avlanmak suretiyle ve

• Balalan’da 1 kişinin ava kapalı bölge içerisinde, av tüfeğini araç içerisinde kırık ve kılıf içerisinde taşımadan ve motorlu araç içerisinden avlanmak suretiyle olmak üzere toplam 4 kişinin kanunsuz olarak avlandığı tespit edilmiştir.

Bahse konu şahıslar aleyhinde yasal işlem başlatılmış olup, soruşturmalar devam etmektedir.