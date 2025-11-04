Ayşegül Baybars: İhalesiz Fiber Optik kablo anayasa mahkemesinden döner

Türkiye - KKTC Fiber Optik Altyapı Anlaşmasının 24 Eylül’de seçim yasakları içerisinde imzaladığını belirten Baybars, anlaşmanın Anayasa’nın 90. maddesine göre aykırı olduğunu, anlaşmanın yasa olarak meclise gelmediğini söyledi.

Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars, BRT Canlı Yayınında konuştu.

Meclis Başkanı Ziya Öztürklerin, anlaşmanın komiteye geleceğini söylediğini ifade eden Baybars, bunu beklediklerini kaydetti Baybars, “ Anayasaya aykırı olan bu anlaşma, Anayasa Mahkemesi’nden döner. Zaten bir dava açılması için de çalışma var” dedi.