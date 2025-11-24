Baf bölgesindeki büyük yangın kontrol altına alındı

Koili, Stroumpiou ve Akoursou arasındaki geniş alanda etkili olan yangının kontrol altına alındığı, Yunanistan, İsrail ve Ürdün’den gelecek uçaklara şu aşamada ihtiyaç duyulmadığı açıklandı.

Baf bölgesindeki Koili, Stroumpiou ve Akoursou yerleşimleri arasındaki büyük yangının tamamen kontrol altına alındığı bildirildi. Bu nedenle, ciddi bir acil durum olmadığı sürece üçüncü ülkelerden yangın söndürme uçaklarının gelmesine gerek kalmayacak.

Tarım, Kırsal Kalkınma ve Çevre Bakanlığı Genel Müdürü, kısa bir süre önce philenews’e yaptığı açıklamada, yangın söndürme çalışmalarını yerinde incelediklerini ve durumun kontrol altına alındığını vurguladı. Bu çerçevede, gelişmeler hakkında bilgi vermek üzere Yunanistan, İsrail ve Ürdün yetkilileriyle yeni bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Genel Müdür, şu aşamada uçakların Kıbrıs’a gelmesine ihtiyaç olmadığını, ancak hazır bekletildiklerini ve gerekmesi hâlinde derhal müdahale edebileceklerini ifade etti.

Kaynak: Philenews