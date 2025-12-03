Başbakanlık Müsteşarı Cahitoğlu poliste ifade veriyor

Ercan Havaalanında bu sabah gözaltına alınan Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu, Mali Polis tarafından sorguya alındı.

Cahitoğlu’nun, Türkiye üzerinden İngiltere’ye gitmek üzere ülkeden çıkış yapmak istediği sırada, hakkında yürütülen devam eden bir soruşturma gerekçe gösterilerek Polis Özel Birimi tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

Başbakanlık Müsteşarı’nın halen Mali Polis tarafından sorgulandığı, süreçle ilgili detayların ilerleyen saatlerde netleşeceği belirtiliyor.