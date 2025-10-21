Basın Emekçileri Sendikası’nın logosu yenilendi

Basın Emekçileri Sendikası, kurumsal kimliğini modern çağın gerekliliklerine uygun biçimde güncelleme kararı aldı. Bu kapsamda, sendikamızın değerlerini, birliğini ve dayanışma ruhunu yansıtan yeni logosu tamamlanmış ve kullanıma sunulmuştur.

Yeni logo tasarımı, çağdaş ve basitleştirilmiş bir estetik anlayışla, sendikal mücadelemizin geçmişi ve geleceğe yönelik vizyonu arasında güçlü bir köprü kurmayı hedeflemektedir.

Kurumsal kimlik yenilenmesi doğrultusunda, sendikamızın kullandığı tüm resmi evraklarda tasarım ve format güncellenmiştir. Bununla birlikte, üyelik kartlarımız da yeni logo ve tasarım diliyle yenilenmeye başlanmış olup, tüm üyelere güncellenmiş kartlar önümüzdeki günlerde teslim edilecektir.