  • BIST 10466.94
  • Altın 5732.228
  • Dolar 41.9637
  • Euro 48.7394
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAİsrail, Lübnan'ı vurdu: Birçok noktada şiddetli patlama sesleri...

Basın Emekçileri Sendikası’nın logosu yenilendi

» »
Basın Emekçileri Sendikası’nın logosu yenilendi
Basın Emekçileri Sendikası’nın logosu yenilendi

Basın Emekçileri Sendikası, kurumsal kimliğini modern çağın gerekliliklerine uygun biçimde güncelleme kararı aldı. Bu kapsamda, sendikamızın değerlerini, birliğini ve dayanışma ruhunu yansıtan yeni logosu tamamlanmış ve kullanıma sunulmuştur.

Yeni logo tasarımı, çağdaş ve basitleştirilmiş bir estetik anlayışla, sendikal mücadelemizin geçmişi ve geleceğe yönelik vizyonu arasında güçlü bir köprü kurmayı hedeflemektedir. 

Kurumsal kimlik yenilenmesi doğrultusunda, sendikamızın kullandığı tüm resmi evraklarda tasarım ve format güncellenmiştir. Bununla birlikte, üyelik kartlarımız da yeni logo ve tasarım diliyle yenilenmeye başlanmış olup, tüm üyelere güncellenmiş kartlar önümüzdeki günlerde teslim edilecektir.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • “Hükümetin meşruiyeti kalmamıştır”21 Ekim 2025 Salı 14:43
  • Basın Emekçileri Sendikası’nın logosu yenilendi21 Ekim 2025 Salı 14:41
  • Üstel istifa etmeyeceğini açıkladı21 Ekim 2025 Salı 14:18
  • Zeki Çeler: Bahçeli’nin sözleri Kıbrıslı Türkler tarafından kabul edilemez21 Ekim 2025 Salı 12:43
  • Harmancı'dan Bahçeli'ye..."Bu vatanı mafya düzeninden temizleyeceğiz."21 Ekim 2025 Salı 11:56
  • Çeler: "Her bir TDP'li canla başla çalıştı mücadeleye katkı sağladı”21 Ekim 2025 Salı 11:53
  • Resmiye Eroğlu Canaltay: UBP olağanüstü kurultaya gitmeli21 Ekim 2025 Salı 11:50
  • Şahali: CTP 3 ay içerisinde genel başkanını seçecek; görevi üstlenebileceğimden adım kadar eminim21 Ekim 2025 Salı 11:38
  • Hasan Göğüş yazdı... Kıbrıs’ta geldi gelmekte olan21 Ekim 2025 Salı 11:33
  • Bahçeli: "81 Düzce'den sonra 82 Kıbrıs olmalıdır"21 Ekim 2025 Salı 10:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti