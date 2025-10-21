Basın-Sen'den Bahçeli'ye: Bizler ne vilayet isteğine boyun eğeriz, ne de herhangi bir yere yama oluruz

Basın Emekçileri Sendikası, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin KKTC ile ilgili açıklamalarını eleştirerek, “Bizler ne vilayet isteğine boyun eğeriz, ne de herhangi bir yere yama oluruz.

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), KKTC ile ilgili açıklamalarından dolayı Türkiye’nin siyasi partilerinden Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi eleştirdi.

Basın-Sen yaptığı yazılı açıklamada, Bahçeli’nin “ilhak arzusu” taşıdığını savunarak, MHP ve liderine yönelik eleştirilerde bulundu.

Basın-Sen, ülkede kurulan düzene Kıbrıslı Türklerin cevabını sandıkta verdiğine işaret ederek, kimsenin bu toplum ve yaşadığı ülke hakkında karar veremeyeceğini kaydetti.

Basın-Sen açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Bizler ne vilayet isteğine boyun eğeriz, ne de herhangi bir yere yama oluruz. Kıbrıs Türk toplumu bugüne kadar bağımsızlığı için mücadele etti, bugünden sonra da kimseye minnet etmeden aynı yolu cesaretle yürümeye devam edecektir” dedi.