Baybars'tan Çeler'e uyarı... Seçim öncesinde konuşmak partilere zarar verir

Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars, TDP Genel Başkanı Zeki Çeler’in “bağımsız vekillere kapılarımız açık” ifadelerine, “Sayın Başkan’a teşekkür ediyorum, istişaremiz olmadı” yanıtını verdi. Baybars, seçim öncesinde bu konuların konuşulmasının siyasi partilere zarar vereceğini ve polemik yaratacağını söyledi.
Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars, Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Zeki Çeler’in TV 2020’deki “bağımsız vekillere kapılarımız açık” ifadelerine Kıbrıs Postası’ndan cevap verdi. Erçin Şahmaran’ın “Objektif” isimli programında konuşan Baybars, şu ifadeleri kullandı:
“Herhangi bir istişaremiz olmadı. Sayın Başkan’a teşekkür ediyorum. Üç yıldır bağımsız vekil olarak görevimizi sürdürüyoruz. Halkın verdiği oyların gereğini yapmaya devam edeceğiz. Seçim zamanı geldiğinde ne ortaya koyacağımızı açıklayacağız. Öncesinde konuşmak siyasi partilere zarar verir ve polemik yaratır.”
