Baybora, UBP–DP–YDP Hükümeti’nin istikrarsız uygulamalarıyla halkı her geçen gün daha da fakirleştirdiğini öne sürdü.
Baybora: Kıbrıs Türk toplumu, halkı yoksullaştıran politikaların hesabını sandıkta soracaktır

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Başkanı Mustafa Baybora, hükümetin ekonomik politikalarını sert bir dille eleştirdi. Baybora, UBP–DP–YDP Hükümeti’nin istikrarsız uygulamalarıyla halkı her geçen gün daha da fakirleştirdiğini öne sürdü.

Baybora yaptığı yazılı açıklamada, akaryakıta ve tüp gaza yapılan son zamların, piyasadaki mal ve hizmet fiyatlarını artırarak halkın alım gücünü ciddi biçimde gerileteceğini vurguladı. “Bu durum suni ve yapay bir enflasyonu daha da büyütecek, fiyat–ücret sarmalını derinleştirecektir.” ifadelerini kullandı.

KTÖS Başkanı, gelir ve vergi adaletsizliğinin her geçen gün arttığını belirterek, “Gelir–gider dengesi kuramayan üçlü hükümet, her ay yükümlü olduğu ödemeler için borçlanmaya devam ediyor. Bu da maliyenin borç yükünü artırmakta, sürdürülebilir bir ekonomi anlayışını ortadan kaldırmaktadır.” dedi.

Baybora açıklamasında, hükümetin meşruiyetini yitirdiğini ifade ederek, “Kıbrıs Türk toplumu, halkı yoksullaştıran bu politikaların hesabını sandıkta mutlaka soracaktır.” ifadelerine yer verdi.

