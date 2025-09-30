  • BIST 11048.13
Beyaz Saray, Trump'ın Gazze'de barış planını resmen açıkladı! İşte maddeler...

Beyaz Saray, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmesi sürerken ABD Başkanı'nın Gazze barış planını resmen açıkladı.
Beyaz Saray'ın açıkladığı barış planının maddeleri şöyle: 

-Her iki taraf da öneriyi kabul ederse, savaş derhal sona erecek ve hava ve topçu bombardımanı dahil tüm askeri operasyonlar askıya alınacak.

-İsrail, Gazze'yi ilhak etmeyecek veya işgal etmeyecek.

-Hiç kimse Gazze'yi terk etmeye zorlanmayacak ve ayrılmak isteyenler bunu serbestçe yapabilecek ve geri dönebilecek.

-Trump'ın “Gazze'yi yeniden inşa etmek ve canlandırmak” için bir ekonomik kalkınma planı oluşturulacak.

-İsrail'in öneriyi kabul etmesinden sonraki 72 saat içinde, hayatta olan ve ölen tüm rehineler iade edilecek.

-ABD, “barışçıl ve müreffeh bir arada yaşama için siyasi bir ufuk üzerinde anlaşmak” amacıyla İsrail ve Filistinliler arasında bir diyalog kuracak.

-ABD, “Gazze'ye derhal konuşlandırılmak üzere geçici bir uluslararası istikrar gücü oluşturmak için” Arap ve uluslararası ortaklarla birlikte çalışacak.

-Barış içinde bir arada yaşamayı taahhüt eden ve silahlarını teslim eden Hamas üyeleri affedilecek.

-Tüm rehineler serbest bırakıldıktan sonra, İsrail 250 müebbet hapis cezası alan mahkum ile 7 Ekim 2023'ten sonra gözaltına alınan 1.700 Gazze'liyi serbest bırakacak.

-Yardımların girişi ve dağıtımı, iki tarafın müdahalesi olmaksızın BM aracılığıyla gerçekleştirilecek.

-Hamas ve diğer gruplar, Gazze'nin yönetiminde doğrudan, dolaylı veya herhangi bir şekilde rol almamayı kabul edecek.

