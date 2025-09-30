Beyaz Saray, Trump'ın Gazze'de barış planını resmen açıkladı! İşte maddeler...

Beyaz Saray'ın açıkladığı barış planının maddeleri şöyle:

-Her iki taraf da öneriyi kabul ederse, savaş derhal sona erecek ve hava ve topçu bombardımanı dahil tüm askeri operasyonlar askıya alınacak.

-İsrail, Gazze'yi ilhak etmeyecek veya işgal etmeyecek.

-Hiç kimse Gazze'yi terk etmeye zorlanmayacak ve ayrılmak isteyenler bunu serbestçe yapabilecek ve geri dönebilecek.

-Trump'ın “Gazze'yi yeniden inşa etmek ve canlandırmak” için bir ekonomik kalkınma planı oluşturulacak.

-İsrail'in öneriyi kabul etmesinden sonraki 72 saat içinde, hayatta olan ve ölen tüm rehineler iade edilecek.

-ABD, “barışçıl ve müreffeh bir arada yaşama için siyasi bir ufuk üzerinde anlaşmak” amacıyla İsrail ve Filistinliler arasında bir diyalog kuracak.

-ABD, “Gazze'ye derhal konuşlandırılmak üzere geçici bir uluslararası istikrar gücü oluşturmak için” Arap ve uluslararası ortaklarla birlikte çalışacak.

-Barış içinde bir arada yaşamayı taahhüt eden ve silahlarını teslim eden Hamas üyeleri affedilecek.

-Tüm rehineler serbest bırakıldıktan sonra, İsrail 250 müebbet hapis cezası alan mahkum ile 7 Ekim 2023'ten sonra gözaltına alınan 1.700 Gazze'liyi serbest bırakacak.

-Yardımların girişi ve dağıtımı, iki tarafın müdahalesi olmaksızın BM aracılığıyla gerçekleştirilecek.

-Hamas ve diğer gruplar, Gazze'nin yönetiminde doğrudan, dolaylı veya herhangi bir şekilde rol almamayı kabul edecek.