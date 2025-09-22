  • BIST 11519.22
Bilim insanları: Buzdolabı magnetleri evrendeki ilk manyetik alanlardan daha güçlü

Yeni araştırmaya göre evrenin ilk manyetik alanları, buzdolabı mıknatısının çekiminden milyarlarca kat daha zayıf. Bu alanların gücü, insan beynindeki nöronların gücü kadar.
Bilim insanları: Buzdolabı magnetleri evrendeki ilk manyetik alanlardan daha güçlü

Erken evrende, kozmik yapıları şekillendiren ultra zayıf manyetik alanlar vardı. Yeni simülasyonlar, bu alanların gücü üzerinde daha katı sınırlar belirliyor.

Yeni bir araştırmaya göre bu alanlar, sıradan bir buzdolabı magnetinin çekiminden milyarlarca kat daha zayıf ve insan beynindeki nöronların ürettiği güce benzer bir güçte. Bu alanlar çok zayıf olmalarına rağmen, evrenin galaksilerini birbirine bağlayan geniş yapı ağı olan kozmik ağda hala ölçülebilir kanıtları tespit edebiliyor.

Çalışmayı, İtalya'nın Trieste bölgesindeki Uluslararası İleri Araştırmalar Okulu'ndaki (SISSA) bilim insanları Hertfordshire, Cambridge, Nottingham, Stanford ve Potsdam üniversitelerinden gelen ekiplerle iş birliği yaparak gerçekleştirdi.

Araştırma sonucu, yaklaşık 250 bin bilgisayar simülasyonuna dayanan bir çalışmadan ortaya çıktı. Simülasyonlar, gözlem verileriyle de desteklendi.

Physical Review Letters adlı dergide yayınlanan bu çalışma, ilkel manyetik alanların gücü için hem potansiyel hem de üst sınırları belirliyor ve ilk yıldızları ve galaksileri şekillendiren süreçler de dahil olmak üzere erken evren hakkında yeni bilgiler sunuyor.

"ÇÖZÜLMEMİŞ GİZEMLERDEN BİRİ"

Araştırmacılar, şu bilgileri paylaştı: "Hakkında keşfedilmesi gereken çok şey olan kozmik ağ, galaksileri birbirine bağlayan ve Evren'e nüfuz eden ipliksi bir yapıdır. Çözülmemiş gizemlerinden biri de yalnızca bunun beklendiği galaksilerin yakınında değil, aynı zamanda kozmik ağın çoğunu oluşturan uzak, seyrek nüfuslu bölgelerde de neden mıknatıslandığıdır. Bunu açıklamak daha zordur."

Hipotezlerine göre bunun, evrenin doğuşunun kozmik dönemlerinde meydana gelen olayların bir mirası ve manyetizmanın aslında erken evrendeki fiziksel süreçlerle bağlantılı olduğu yönünde olduğunu aktardılar.

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı: "Örneğin, filamentler Büyük Patlama'dan önceki enflasyon süreci sırasında veya faz geçişleri adı verilen daha sonraki dönemlerdeki olaylar sırasında manyetize olmuş olabilir. Çalışmamızda incelemeye çalıştığımız şey buydu. Ayrıca, bir üst sınır belirleyerek ve güçlerini ölçerek bu ilkel manyetik alanların boyutunu tahmin etmek istedik."

 

