  • BIST 11101.09
  • Altın 5751.132
  • Dolar 42.4289
  • Euro 49.5623
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAAzerbaycanlı jüri üyesinin, Ermeni yarışmacıya tam puan verip sarılması tartışma yarattı

BİMER'in maliyeti 14 Milyon 800 Bin TL: Bu yazılım için 1 Milyon TL'den daha fazla eder diyen yok!

» »
Barçın, E-Devletin aktif olduğu dönemde Başbakanlık altında ayrıca BİMER kurulmasına tepki göstererek, proje için bütçeye konan 14 milyon 800 bin TL’nin “gerçek maliyetinin çok altında olması gerektiğini” savundu.
BİMER'in maliyeti 14 Milyon 800 Bin TL: Bu yazılım için 1 Milyon TL'den daha fazla eder diyen yok!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hükümetin “Başbakanlık İletişim ve Hizmet Takip Merkezi (BİMER)” adıyla yeni bir birim kurmasına ve bu kapsamda bütçeye konulan 14 milyon 800 bin TL’lik yazılım giderine tepki gösterdi.

Barçın, E-Devlet sisteminin ve ilgili yeni dairenin aktif hale getirildiği bir dönemde Başbakanlık altında ayrıca bir BİMER kurulmasının soru işaretleri yarattığını belirtti. Söz konusu birimin amacının, vatandaşlardan elektronik ortamda gelen yazılı talepleri ilgili bakanlıklara aktarmak ve bakanlıklardan gelen yanıtların yine elektronik ortamda vatandaşa iletilmesini sağlamak olarak açıklandığını ifade etti.

Milletvekili Barçın, “Vatandaşa hizmet” amacıyla kurulduğu belirtilen bu yapının yazılımı için bütçeye ayrılan 14 milyon 800 bin TL’lik kaynağın dikkat çekici boyutta olduğunu söyledi. Barçın, “Başbakanlık Dijital İletişim ve Halkla Etkileşim Platformu Projesi” adı verilen bu yazılımın maliyetine ilişkin yaptığı araştırmalarda, uzmanlardan 1 milyon TL’nin üzerinde bir değer biçen kimseye rastlamadığını kaydetti.

Barçın, bütçe görüşmeleri ve sonrasında da konunun yakın takipçisi olacaklarını vurgulayarak, “Vatandaşımızın tek kuruşunun heba edilmesine asla izin vermeyeceğiz” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tabipler Birliği: Sağlık sistemimiz engelleri aşmalıdır03 Aralık 2025 Çarşamba 12:52
  • Başbakanlık Müsteşarı Cahitoğlu poliste ifade veriyor03 Aralık 2025 Çarşamba 11:59
  • Kamuda örgütlü 5 sendika cuma günü Maliye Bakanlığı önünde eylem yapacak02 Aralık 2025 Salı 19:21
  • Emlak Dünyası’ndaki patlamada karar açıklandı: Sanığa 10 yıl hapis cezası02 Aralık 2025 Salı 18:35
  • İskele İtfaiye Şubesi’ne ait ihbar hattında arıza02 Aralık 2025 Salı 18:33
  • Hasipoğlu: Engelli bireylerimizin haklarını korumak en öncelikli görevimiz02 Aralık 2025 Salı 18:32
  • Rum polisinden ‘kaybolan kalp’ ile ilgili açıklama02 Aralık 2025 Salı 17:41
  • Meclis Genel Kurulu’ndaki bütçe maratonu pazartesi günü başlayacak…02 Aralık 2025 Salı 17:40
  • Serdaroğlu: Mesele yüksek maaş değil, hayatı yaşanabilir kılmak; asgari ücretin artmaması çalışanı görmezden gelmektir02 Aralık 2025 Salı 10:49
  • TAK Yönetim Kurulu’na Cumhurbaşkanı’nı temsilen Mutluyakalı ve İçer atandı02 Aralık 2025 Salı 09:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti