BİMER'in maliyeti 14 Milyon 800 Bin TL: Bu yazılım için 1 Milyon TL'den daha fazla eder diyen yok!

Barçın, E-Devletin aktif olduğu dönemde Başbakanlık altında ayrıca BİMER kurulmasına tepki göstererek, proje için bütçeye konan 14 milyon 800 bin TL’nin “gerçek maliyetinin çok altında olması gerektiğini” savundu.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hükümetin “Başbakanlık İletişim ve Hizmet Takip Merkezi (BİMER)” adıyla yeni bir birim kurmasına ve bu kapsamda bütçeye konulan 14 milyon 800 bin TL’lik yazılım giderine tepki gösterdi.

Barçın, E-Devlet sisteminin ve ilgili yeni dairenin aktif hale getirildiği bir dönemde Başbakanlık altında ayrıca bir BİMER kurulmasının soru işaretleri yarattığını belirtti. Söz konusu birimin amacının, vatandaşlardan elektronik ortamda gelen yazılı talepleri ilgili bakanlıklara aktarmak ve bakanlıklardan gelen yanıtların yine elektronik ortamda vatandaşa iletilmesini sağlamak olarak açıklandığını ifade etti.

Milletvekili Barçın, “Vatandaşa hizmet” amacıyla kurulduğu belirtilen bu yapının yazılımı için bütçeye ayrılan 14 milyon 800 bin TL’lik kaynağın dikkat çekici boyutta olduğunu söyledi. Barçın, “Başbakanlık Dijital İletişim ve Halkla Etkileşim Platformu Projesi” adı verilen bu yazılımın maliyetine ilişkin yaptığı araştırmalarda, uzmanlardan 1 milyon TL’nin üzerinde bir değer biçen kimseye rastlamadığını kaydetti.

Barçın, bütçe görüşmeleri ve sonrasında da konunun yakın takipçisi olacaklarını vurgulayarak, “Vatandaşımızın tek kuruşunun heba edilmesine asla izin vermeyeceğiz” dedi.