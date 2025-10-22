BM’nin yeni Kıbrıs temsilcisi Khassim Diagne resmen görevine başladı

Diagne, Ağustos 2025’te görevini tamamlayan Colin Stewart’ın yerine geçiyor. Göreve gelişinde açıklama yapan Diagne, “Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Özel Temsilcisi olarak Kıbrıs’ta bulunmaktan onur duyuyorum. Kıbrıs genelindeki tüm paydaşlarla birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum” dedi.
25 yılı aşkın uluslararası ilişkiler ve Birleşmiş Milletler bünyesinde üst düzey liderlik deneyimine sahip olan Diagne, adadaki barış ve istikrar çalışmalarını yönetecek.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.