BM’nin yeni Kıbrıs temsilcisi Khassim Diagne resmen görevine başladı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin yeni Özel Temsilcisi ve Kıbrıs’taki BM Barış Gücü (UNFICYP) Başkanı Khassim Diagne, 22 Ekim 2025’te Kıbrıs’a gelerek görevini resmen devraldı.
Diagne, Ağustos 2025’te görevini tamamlayan Colin Stewart’ın yerine geçiyor. Göreve gelişinde açıklama yapan Diagne, “Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Özel Temsilcisi olarak Kıbrıs’ta bulunmaktan onur duyuyorum. Kıbrıs genelindeki tüm paydaşlarla birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum” dedi.

25 yılı aşkın uluslararası ilişkiler ve Birleşmiş Milletler bünyesinde üst düzey liderlik deneyimine sahip olan Diagne, adadaki barış ve istikrar çalışmalarını yönetecek.

