Bu hafta hava nasıl olacak?

Meteoroloji Dairesi’nin haftalık hava tahmin raporuna göre, ülke genellikle alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.
Hafta başından itibaren hava parçalı ve bulutlu olacak.
En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimlerde 23–26 derece, sahillerde 19–22 derece dolaylarında seyredecek.
Rüzgar, genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.