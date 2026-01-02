  • BIST 11261.52
Bugün ve yarın sabah saatlerinde don olayı yaşanacak

Bugün ve yarın sabah saatlerinde don olayı yaşanacak

Bugün ve yarın sabah saatlerinde don olayı bekleniyor.
Bugün ve yarın sabah saatlerinde don olayı yaşanacak

Bugün ve yarın sabah saatlerinde don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre, 1-7 Ocak tarihleri arasında bölge, periyodun ilk günü alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki soğuk ve nemli, diğer günlerde ise yüksek basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava bugün ve yarın parçalı ve az bulutlu, sabah saatleri yer yer zirai don, diğer günler parçalı çok bulutlu veya az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde bugün 12-15 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, periyodun ilk günü kuzey ve batı yönlerden, sonraki günlerde kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.

