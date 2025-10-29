  • BIST 10871.08
Bugün yer yer hafif sağanak bekleniyor

Meteoroloji, bu hafta da hava sıcaklığının 28-31 derece dolaylarında seyredeceğini açıkladı.
Meteoroloji, bu hafta da hava sıcaklığının 28-31 derece dolaylarında seyredeceğini açıkladı.

Meteoroloji Dairesi’nin 28 Ekim-3 Kasım tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge genellikle alçak basınç sistemi ile ılık ve nemli, bugün ise üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisinde kalacak.

Buna göre, bugün yer yer hafif sağanak beklenirken, diğer günler ise hava genellikle parçalı bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde genellikle 28-31, sahillerde 24-27 derece dolaylarında seyredecek. Rüzgar, periyodun ilk günü güney ve batı yönlerden, diğer günlerde kuzeyli yönlerden orta kuvvette esecek.

