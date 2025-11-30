  • BIST 10898.7
Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 6’ncı Uluslararası Gastronomi ve Mutfak Yıldızları Buluşması’nda(Gastro Antalya) 10’u altın, 15 madalya kazanan Haydarpaşa Ticaret Lisesi (HTL) öğrencilerini kabul etti.
Çavuşoğlu Haydarpaşa Ticaret Lisesi Turizm Alanı öğrencilerini kabul etti

Milli Eğitim Bakanlığından verilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu kabulde öğrencileri başarılarından dolayı tebrik etti, elde edilen derecenin ülke adına gurur verici olduğunu söyledi.

Öğrencilerin yetenek ve altyapılarının uluslararası arenada kendini kanıtladığını belirten Çavuşoğlu, “Çocuklarımızın başarısı alkışlanacak bir durum. Sizler, okullarımız arasında verilen eğitimin ne kadar iyi olduğunu ortaya koyuyorsunuz. Madem okul olarak böyle bir kulvar açtığınız biz de çocukların geleceğine bir kulvar açalım.” dedi.

Başarılı öğrencilerin eğitim hayatlarının desteklenmesi için yeni adımlar atacaklarını belirten Çavuşoğlu, meslek liselerinde turizm alanındaki öğrenciler için burs imkanları konusunda bir düzenlemeye gidileceğini söyledi. Çavuşoğlu, “Bu yolda devam etmek isteyen öğrencilerimize tam burs imkânı sağlayalım. Bir ihtiyaç analizi yapalım. Bu analiz doğrultusunda Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’ndan (YTB) da turizm alanı öğrencilerimiz için kontenjan talebinde bulunacağım. Amacımız çocuklarımızın hem mesleki hem de eğitim yolculuğunu desteklemektir” dedi.

Başarının tesadüf olmadığını söyleyen Çavuşoğlu, öğrencilerin iş hayatına geçiş süreçlerinin desteklenmesi için daha somut adımlar atılması gerektiğini belirtti. Bu kapsamda mezunların aşçılık ve turizm sektörlerinde ne ölçüde istihdam edildiğine dair istatistiklerin oluşturulacağını belirten Çavuşoğlu, öğrencilerin elde ettiği başarılar sayesinde Azerbaycan’dan davet almasını da memnuniyetle karşıladı.

Tariflerin kitaplaştırılması yönündeki taleb hakkında da Çavuşoğlu, “Baskısı bizden, siz hazırlayın.” diyerek destek belirtti.

Kabulde, Çavuşoğlu’na Derin Vaiz tarafından hazırlanan ve altın madalya kazanan “Göbekay tatlısı” ikram edildi.  Kabulde, Bakan Çavuşoğlu da yarışmaya katılan öğrencilere başarı belgesi ve hediye takdim etti.

Kabulde Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Gülşen Hocanın’ da hazır bulundu.

