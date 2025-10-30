Çeler, Tel-Sen'i ziyaret etti: Fiber altyapı protokolü Anayasa’ya ve rekabet yasasına aykırı

TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, Tel-Sen ziyareti sırasında hükümetin Türk Telekom’la imzaladığı Fiber Optik Altyapı Protokolü’nün Anayasa’ya ve Rekabet Kurulu Yasası’na aykırı olduğunu savundu.

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Telekomünikasyon Çalışanları Sendikası’nı (Tel-Sen) ziyaret etti.

TDP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, ziyarette TDP Genel Başkanı Zeki Çeler’e, MYK üyeleri Erman Yaylalı, Yasemin Çobanoğlu ve Tahir Hoca eşlik etti.

Ziyarette konuşan Çeler, hükümetin Türk Telekom’la imzaladığı Fiber Optik Altyapı Protokolü’nün Anayasa’ya ve Rekabet Kurulu Yasası’na aykırı olduğunu savunarak, “Tüm kişisel verilerimiz yabancı bir şirkete teslim edilecek. Bu, özel hayatın gizliliğine aykırıdır. Fiyatlar tek elden belirlenecek, yerli işletmelerimiz bu sistemin altında ezilecek. Bununla da kalmayıp, toplum fiber internet geçen bölgelerden tercih gözetilmeden hizmet almaya zorlanacak. Ulusal sermayemiz çökertilecek, vatandaş tekele mahkum edilecektir.” dedi.

Çeler, bu girişimin sadece ekonomik değil egemenlik açısından da tehlikeli olduğunu savunarak, “Bu model Avrupa Birliği’nden bile gelse reddetmeliyiz. Rekabeti ve kişisel verilerin korunması yasasını ortadan kaldırır. Toplum bu gerçeği görmeli.” ifadelerini kullandı.

Çeler ayrıca, “Fiber altyapı yatırımı elbette bir ihtiyaçtır. Ancak bu yatırım, Kıbrıslı Türk mühendislerin, şirketlerin ve kamusal kurumların dışlandığı; yetkilerin özel bir şirkete devredildiği bir zeminde yapılamaz.” diyerek, hükümetin yaklaşımına eleştiride bulundu.

Çeler, “Umarım bundan sonraki süreçte hem Cumhurbaşkanlığı’nda gösterdiğimiz fedakarlık hem de vizyoner kadrolarımız sayesinde toplum bize gereken değeri verir.” ifadeleriyle sözlerini tamamladı.