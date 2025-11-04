Çeler: Ünal abi seçimden kaçıyor!

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, Baykan Gürses’in hazırlayıp sunduğu BRT ekranlarındaki 45+ programına konuk olarak hem partisinin önümüzdeki dönemdeki vizyonunu hem de ülke gündemini değerlendirdi.

Çeler, “TDP olarak toplumun tamamını kucaklayan, merkez siyaseti güçlendiren bir anlayışla hareket ediyoruz. Eğitimde fırsat eşitliği, sağlıkta kaliteli hizmet, yerel sermayenin güçlendirilmesi gibi adımları atacağız. Ülkenin içinde bulunduğu durum ise erken seçimi kaçınılmaz kılıyor.” dedi.

“TDP SADECE ELEŞTİREN DEĞİL, ÇÖZÜM ÜRETEN BİR PARTİ”

Çeler, TDP’nin artık sadece eleştiren değil, çözüm üreten bir parti olacağını belirterek, “TDP sosyal demokrat bir partidir. Merkeze daha yakın, toplumun tümünü kucaklayan, ayrım yapmadan güçlü bir şekilde öz eleştirisini yapmış bir partiyiz. Eğitimde fırsat eşitliği, çocuklarımızın bedava ve kaliteli eğitim alabilmesi, sağlıkta vatandaşlarımızın sigorta karşılığında hizmet alabilmesi, tarım ve sanayide yerel sermayenin güçlenmesi için çalışacağız.” ifadelerini kullandı.

TDP lideri ayrıca, dijital tanınırlığın önemine dikkat çekerek, “Kuzey Kıbrıs’ın ISO 3166 sertifikasına sahip olmaması ciddi sıkıntılar yaratıyor. Bunun için başarılı gençlerle bir komite kurulmasını talep edeceğiz. TDP bu konuda da öncülük ediyor.” dedi.

“TOPLUMUN SESİYLE HAREKET EDİYORUZ”

Çeler, partisinin 2024 Şubat ayında yaptığı öz eleştiriden sonra yeni bir döneme girdiğini belirterek, “TDP’yi yeniden hükümet yapma hedefiyle çalışıyoruz. Toplumun sesine kulak veriyoruz. 2020 seçimleri sonrası yaşanan travmalara rağmen CTP’ye karşılıksız destek verdik. Toplumun bir beş yıl daha kaybetmemesi için bu kararı aldık ve fiiliyatta da bu karardan vazgeçmedik.” ifadelerini kullandı.

“Ünal Üstel SEÇİMDEN KAÇIYOR ÇÜNKÜ SEÇİLEMEYECEĞİNİ BİLİYOR”

Ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çeler, hükümete sert eleştiriler yöneltti. “Ülkenin geldiği hal ortadayken, üç kez seçim kaybetmiş bir Ulusal Birlik Partisi başımızda mevcutken, seçimden kaçan Başbakan Ünal Üstel’in tek derdi, genel seçimlerin yapıldığı günden itibaren bir daha o koltukta oturamayacağının farkında olmasıdır. Üstel gireceği herhangi bir seçimde seçilemeyeceğini biliyor ve bir yıl daha o koltukta kalmayı tercih ediyor. Bu bir gerçektir.” dedi.

Çeler, bütçe açığının ciddi boyutlara ulaştığını, maaş ödemeleri için borçlanıldığını ve eski borçların faizinin yine borçla ödendiğini belirterek, “Memleketi borç batağına sürükleyen bir hükümetle karşı karşıyayız. Kendi ortakları arasında bile anlaşmazlık yaşayan bir yapı var. YDP ve DP erken seçim çağrısı yapıyor, UBP içinde de kazan kaynıyor.” ifadelerini kullandı.

“ERKEN SEÇİM KAÇINILMAZ HALE GELDİ”

UBP milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra’nın, “Genel başkan değişmezse Meclis’te nisap sağlayamayacağım” açıklamasına değinen Çeler, “Bu söz aslında Meclis’in yasa yapacağı günlerde içeride olmayacağım demektir. UBP’li vekiller Hasan Taçoy ve Ali Pilli’den de benzer açıklamalar geldi. Bu da nisap yok demektir. Üstel istediği kadar bu hükümeti 2027’ye kadar götürmek istesin, toplum 19 Ekim Cumhurbaşkanlığı seçiminde zaten güle güle dedi. Hala neyi bekliyorlar?” diye konuştu.

Çeler, erken seçimin kaçınılmaz hale geldiğini vurguladı: “İlaç eksikliği devam ediyor, hastanelerde hizmet alınamıyor, maaşlar ödenemiyor. Bu tablo erken seçimi zorunlu kılıyor. Adil vergi toplama sistemiyle sürdürülebilir bir ekonomi mümkündür. Çaba gösterildiğinde sonuç alınır. Çalışma Bakanlığı dönemimde eczacıların geçmiş ödeneklerini halletmiştik, yine yaparız. TDP’nin yapabileceğinden şüphemiz yok.” dedi.

“CTP İLE KAVGA DEĞİL, İŞ BİRLİĞİ POLİTİKASI YÜRÜTÜYORUZ”

Çeler, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Tufan Erhürman’a destek vermelerinin pazarlık değil, ilkesel bir karar olduğunu vurguladı. “Toplumun beklentisi geleceğin pazarlık konusu olmamasıydı. Biz de hiçbir pazarlık yapmadık. Tek hedefimiz seçimi kazanmaktı. CTP-TDP kavga ediyor algısı yaratmadan politika yürütmeliydik ve bunu başardık.” ifadelerini kullandı.

Yerel yönetimlerdeki iş birliğini de değerlendiren Çeler, “Sosyal demokrat belediyelerin başarılı çalışmalarını toplum görüyor. Bizim olmayan belediyelerin de önünü açmak için adımlar attık. Yazılı bir anlaşmamız yok ama genel seçimlerden sonra sosyal demokrat bir hükümet kurulacaksa ilk tercihimizin birbirimizle olacağını konuştuk.” dedi.

“İTTİFAK SİSTEMİ SOSYAL DEMOKRATLAR İÇİN FIRSAT OLUR”

TDP lideri, seçim yasasında ittifak sisteminin önemine de değindi: “Eğer yakın zamanda seçim ve halk oylaması yasasında ittifak sistemi getirilirse, sosyal demokrat partiler ittifak çatısı altında birleşebilir. Bu sistem, seçmene hem ittifaka hem de istediği partiye mühür vurma hakkı tanır. Koalisyonu seçimden önce oluşturmak gibidir. Bu sistemle CTP oylarını korurken, TDP de her evden bir oy alarak mecliste kendi tüzel kişiliğiyle var olabilir.” diye konuştu.

“TOPLUM İÇİN BEKLENTİSİZ DESTEK VERDİK”

Çeler, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’la ilişkilerine de değinerek, “Erhürman’la her karşılaştığımızda kucaklaşıyoruz. Ortaklaşmamız hiçbir beklenti üzerine kurulmadı. Toplum için gerekli adımların atılması, müzakerelerin başlaması, karma evlilik mağdurlarının haklarının savunulması, geçiş noktalarının rahatlatılması elzemdir. Garantör ülkelerle görüşülüp kalıcı çözüm sağlanması beklentimizdir.” dedi.

Meclis çalışmalarına da değinen TDP lideri, bütçenin görüşüleceği haftada nisap krizine dikkat çekerek, “UBP’li vekiller cesaretini toplayacak mı göreceğiz. UBP’nin eskisi gibi olmadığını kabul eden vekillerin erken seçim için fiili adım atacağını umuyorum.” şeklinde konuştu.

“ENERJİDEN DİJİTALE, TDP ÇÖZÜMLE GELİYOR”

Enerji ve altyapı konularında da açıklamalarda bulunan Çeler, “Kısa vadede jeneratörlerin yenilenmesi, orta vadede yatırımların güncellenmesi, uzun vadede ise Türkiye ile enterkonnektör sisteme geçişin sağlanması gerekiyor. Bu sistemin kurumsal yapımızla hayata geçirilmesi elzemdir.” dedi.

Fiber optik altyapı konusunda yapılan anlaşmalara değinen Çeler, “TDP fiberin gelişine karşı değil, ülkeye geliş şekline karşıdır. Yerel sermaye ve Telefon Dairesi öncülüğünde yapılmalıdır. İnsanlara hızlı ve ucuz internet sağlanmalı, kişisel verilerin korunması güvence altına alınmalıdır.” ifadelerini kullandı.

Son olarak dijital tanınırlık konusuna yeniden dikkat çeken Çeler, “Dijital Diplomasi ile ülkemizi tanıtmak için yoğun çalışmamız gerekiyor. Bunun için başarılı gençlerle bir komite kurulmasını talep edeceğiz. TDP bu konuda da öncü olacaktır.” dedi.