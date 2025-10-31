Cenk Tosunoğlu’na Güney Kıbrıs’ta 3 gün tutukluluk

Rum polisi tarafından tutuklanan Cenk Tosunoğlu’na üç gün tutukluluk

Güney Kıbrıs’ta Lefkoşa Kaza Mahkemesi, Almanya kaynaklı bir siber suç soruşturması kapsamında Rum polisi tarafından gözaltına alınan 30 yaşındaki Cenk Tosunoğlu hakkında üç günlük tutukluluk kararı verdi.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi, dün sabah Agios Dometios (Metehan) kontrol noktasında Rum polisi tarafından çocuk pornografisine erişimle ilgili suçların şüphelisi olarak gözaltına alınan 30 yaşındaki Cenk Tosunoğlu hakkında üç günlük tutukluluk kararı verdi.

Polis yetkilileri, devam eden soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesi amacıyla üç günlük tutukluluk talebinde bulundu. Duruşma kamuoyuna ve medyaya kapalı yapıldı.

Basında yer alan haberlere göre, 30 yaşındaki Cenk Tosunoğlu tutuklanmasına itiraz etmedi ve yetkililerle iş birliği yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

Aynı kaynaklara göre, tutuklamaya yol açan bilgilerin Almanya’nın Bavyera eyaletinde siber suçlar birimi tarafından yürütülen bir soruşturma sonucunda elde edildiği aktarıldı.

Gözaltı süresinin Pazartesi günü dolmasıyla birlikte, suçlamaları destekleyecek yeterli delil bulunmaması halinde 30 yaşındaki kişinin serbest bırakılması bekleniyor. Ancak yeterli delil elde edilmesi durumunda, gözaltı süresinin uzatılması için yeniden mahkemeye çıkarılacak.