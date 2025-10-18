Çevreyi rahatsız eden alkollü 2 kişi tutuklandı

Gece saatlerinde Girne ve Gazimağusa’da meydana gelen iki ayrı olayda, alkollü içki tesiri altında çevreye rahatsızlık veren iki kişi polis tarafından tutuklandı.

Girne’de, Çanakkale Sokak üzerinde saat 01.00 sıralarında İ.Ü. (K-23)’ün 293 mlgr alkollü içki tesiri altında bulunduğu ve yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdiği tespit edildi.

Aynı gün saat 04.30 sıralarında ise Gazimağusa’da, Şerifarzık Sokak üzerinde Y.M. (E-24)’ün alkollü tesiri altında (yeterli nefes örneği vermediği halde) sarhoş bir vaziyette bulunduğu ve benzer şekilde çevreye rahatsızlık verdiği belirlendi.,

Her iki kişi de makul bir mazeretleri olmaksızın çevreyi rahatsız ettikleri gerekçesiyle polis tarafından tutuklandı. Olaylarla ilgili soruşturmalar devam ediyor.