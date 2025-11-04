CTP, hükümeti istifaya çağırdı

CTP, Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının “halkın hükümete güvenini tamamen kaybettiğini gösterdiğini” açıkladı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının “halk iradesinin net mesajı” olduğunu belirterek hükümete istifa çağrısı yaptı. CTP açıklamasında, seçim sonuçlarının mevcut hükümete duyulan güvenin tamamen kaybolduğunu gösterdiği ifade edildi.

CTP, hükümetin derhal erken seçim kararı alması gerektiğini savunarak, Meclis’te dün yaptıkları “22 Mart 2026’da Erken Genel Seçim ilan edilsin” çağrısını hatırlattı. Açıklamada, bu talebin yalnızca partinin değil, “halkın sabrının ve beklentisinin ifadesi” olduğu belirtildi.

Bugün yapılması gereken Meclis oturumunun, hükümet partilerinin nisap yetersizliği nedeniyle başlayamadığına dikkat çekilen açıklamada, bunun “ülkenin içine sürüklendiği yönetim boşluğunu gözler önüne serdiği” kaydedildi.

CTP açıklamasında, “Bu hükümet ne Meclis’i çalıştırabiliyor ne de ülkeyi yönetebiliyor. Ortaya çıkan tablo, bir hükümetin değil, bir yönetememe halinin resmidir” denildi. Hükümetin meşruiyetini ve “vücut bütünlüğünü” kaybettiği iddia edildi.

Açıklama, erken seçimin tek çıkış yolu olduğu vurgusuyla tamamlandı:

“Hükümet, 22 Mart 2026 tarihinde yapılmak üzere erken genel seçimin önünü açmalı. CTP, halkın iradesini hiçe sayan bu anlayışa karşı demokrasiyi, Meclis iradesini ve halkın onurunu korumaya kararlıdır”