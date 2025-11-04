  • BIST 10912.51
  • Altın 5379.831
  • Dolar 42.084
  • Euro 48.3756
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAKeltlerden Azteklere: Cadılar Bayramı'nın kökenleri

CTP, hükümeti istifaya çağırdı

» »
22 Mart, 2026 tarihinde erken genel seçime gidilmelidir!
CTP, hükümeti istifaya çağırdı

CTP, Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının “halkın hükümete güvenini tamamen kaybettiğini gösterdiğini” açıkladı. 

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının “halk iradesinin net mesajı” olduğunu belirterek hükümete istifa çağrısı yaptı. CTP açıklamasında, seçim sonuçlarının mevcut hükümete duyulan güvenin tamamen kaybolduğunu gösterdiği ifade edildi.

CTP, hükümetin derhal erken seçim kararı alması gerektiğini savunarak, Meclis’te dün yaptıkları “22 Mart 2026’da Erken Genel Seçim ilan edilsin” çağrısını hatırlattı. Açıklamada, bu talebin yalnızca partinin değil, “halkın sabrının ve beklentisinin ifadesi” olduğu belirtildi.

Bugün yapılması gereken Meclis oturumunun, hükümet partilerinin nisap yetersizliği nedeniyle başlayamadığına dikkat çekilen açıklamada, bunun “ülkenin içine sürüklendiği yönetim boşluğunu gözler önüne serdiği” kaydedildi.

CTP açıklamasında, “Bu hükümet ne Meclis’i çalıştırabiliyor ne de ülkeyi yönetebiliyor. Ortaya çıkan tablo, bir hükümetin değil, bir yönetememe halinin resmidir” denildi. Hükümetin meşruiyetini ve “vücut bütünlüğünü” kaybettiği iddia edildi.

Açıklama, erken seçimin tek çıkış yolu olduğu vurgusuyla tamamlandı:

“Hükümet, 22 Mart 2026 tarihinde yapılmak üzere erken genel seçimin önünü açmalı. CTP, halkın iradesini hiçe sayan bu anlayışa karşı demokrasiyi, Meclis iradesini ve halkın onurunu korumaya kararlıdır”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Döviz güne nasıl başladı?04 Kasım 2025 Salı 09:56
  • Kıbrıslı Rum sanıkların davası Perşembe gününe ertelendi03 Kasım 2025 Pazartesi 17:59
  • Ekim ayı hayat pahalılığı oranı yüzde 1.09 olarak açıklandı03 Kasım 2025 Pazartesi 17:48
  • Çarşamba gününün sonuna kadar ülke semalarında etkili olacak03 Kasım 2025 Pazartesi 17:44
  • Perşembe ve cuma günleri yer yer yağmur bekleniyor03 Kasım 2025 Pazartesi 17:41
  • Üstel bu kez Meclis Genel Kurulu’nda vurguladı: Seçimin tarihi 2027 Ocak03 Kasım 2025 Pazartesi 17:40
  • Seçim için 22 Mart 2026 önerildi!03 Kasım 2025 Pazartesi 17:38
  • Mecliste erken seçim tartışıldı03 Kasım 2025 Pazartesi 15:50
  • Zanlı Tutuklandı03 Kasım 2025 Pazartesi 13:46
  • İzlem Gürçağ Altuğra: Bundan böyle nisap sağlamak için Meclis'e girmeyeceğim03 Kasım 2025 Pazartesi 13:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti