SON DAKİKAİsrail, Lübnan'ı vurdu: Birçok noktada şiddetli patlama sesleri...

Cumhurbaşkanı Erhürman'dan ilk açıklama...Seçimin kaybedeni yoktur.

"Kazanan, çocuklarımız ve kardeşliğimizdir."
Cumhurbaşkanı Erhürman'dan ilk açıklama...Seçimin kaybedeni yoktur.

Cumhurbaşkanı Erhürman'dan ilk açıklama...Seçimin kaybedeni yoktur.

İşte açıklama;

Yüksek Seçim Kurulu'muza seçim süreci boyunca ortaya koyduğu titiz çalışma için çok teşekkür ederim.

Bugün mazbatamızı Yüksek Mahkeme Başkanı'mızın elinden aldık.

Cumhurbaşkanı tarafsızdır ve halkın bütününü temsil eder. Halkın tamamını kucaklamakla yükümlüdür.

Hangi partiye mensup olursa olsun, seçimde oy versin veya vermesin her yurttaşımız benim için eşittir ve kıymetlidir.

Seçimin kaybedeni yoktur. Kazanan, çocuklarımız ve kardeşliğimizdir.

Sergilenen demokratik olgunluk için tüm yurttaşlarımıza yürekten teşekkür ederim.

