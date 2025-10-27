Cumhurbaşkanı Erhürman'ın ilk 100 günü: Birim çalışmaları bu hafta itibarıyla başlıyor!

6'ncı Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, göreve başlamasının ardından Cumhurbaşkanlığı’nda dikkat çeken ilk adımlarını attı.

İlk görevlendirmelerini yaparak ekibini belirleyen Erhürman, Cumhurbaşkanlığı’nı halka açtı, sosyal medya politikalarında değişikliğe gitti. "Peki bundan sonra atılacak adımlar ne olacak?" sorusu, merak konusu olurken, Ekim ayının başında Erhürman, “ilk 100 gün planı” kapsamında kurulacak 15 yeni birimi açıklamıştı. Şimdi gözler, Erhürman’ın bu plan çerçevesinde hangi adımları ne hızla hayata geçireceğinde.

İLK İŞ YENİ GÖREVLENDİRMELER OLDU

Cumhurbaşkanı Erhürman, ilk olarak Cumhurbaşkanlığı kadrosunu oluşturdu.

Mehmet Dana müsteşar, Mustafa Ergüven özel kalem müdürü, Tünay Mertekçi basın ve halkla ilişkiler sorumlusu olarak görevlendirildi. Binbaşı Soner Meşe ise Cumhurbaşkanı Erhürman’ın yaveri oldu.

CUMHURBAŞKANLIĞI HALKA AÇILDI: BU BİNA HALKIN EVİDİR

Öte yandan Erhürman, Cumhurbaşkanlığı’nı da halka açtı.

“Bu bina halkın evidir. Cumhurbaşkanlığı, halktan kopuk bir yer olmayacak. Vatandaşlarımız burada kendini evinde gibi hissetmeli.” ifadelerini kullanan Erhürman, Saray’ın bahçesi ve bazı bölümlerinin ziyaretlere açılacağını, sosyal ve kültürel etkinlikler için kullanılacağını açıkladı.

SOSYAL MEDYA VE İLETİŞİM GRUPLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

Ayrıca Cumhurbaşkanlığı’nın resmi Facebook sayfasında yorumların yeniden aktif hale gelmesi dikkat çekti. Tatar döneminde kapalı olan yorum kısmı, Erhürman’ın göreve gelmesiyle birlikte yeniden açıldı.

Ayrıca Cumhurbaşkanlığı’nın basına özel WhatsApp grubunda da değişiklik yapıldı. Tatar döneminde yalnızca yöneticilerin mesaj gönderebildiği grupta artık tüm üyeler mesaj paylaşabiliyor.

BU HAFTA İLK ULUSLARARASI TEMASLAR GERÇEKLEŞECEK: İLK DURAK TÜRKİYE

İlk olarak bu hafta sonu ya da gelecek haftanın başında Türkiye ile görüşmesi beklenen Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın, göreve geçtiğimiz hafta başlayan BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi Khassim Diagne ile de bir araya gelmesi planlanıyor.

Erhürman, ayrıca AB temsilcileri ve Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis ile de en kısa sürede görüşerek, tüm diplomatik kanalları etkin biçimde kullanacağını ifade etmişti.

BUNDAN SONRASI NASIL İLERLEYECEK?

Kamuoyunda "Peki bundan sonrası nasıl ilerleyecek?" sorusu gündemde yerini korurken, Ekim ayının başında Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, ilk 100 Gün Planı’nı gazetecilerle paylaşmıştı. Erhürman'ın bu hafta itibariyle gerek Tenkik Komiteler de gerekse de aşağıdaki yönetim birimleriyle ilgili olarak ilk çalışmaları başlatması bekleniyor.

İşte Erhürman'ın ilk 100 günde açılmasını planladığı 15 birim şu şekilde aktarmıştı:

1- BİRLİKTE YÖNETİM BİRİMİ

"'Birlikte yürüyeceğiz, birlikte kazanacağız' diyoruz. Birlikte yönetmeyi nasıl örgütleyeceğimizi paylaşmak istiyorum. Toplumsal eşgüdüm içinde yürütülmesi gerektiğini söyledik. Katılımcı demokrasi anlayışının en önemli unsuru, birlikte yönetme stratejisidir. Bu birimde, Siyasi Partiler Konseyi olacak: Son genel seçimde yüzde 3’ün üzerinde oy alan ve faaliyetlerini sürdüren tüm siyasi partiler düzenli olarak toplanacak. Muhtarlar Konseyi ve Meslek Kuruluşları Konseyi de oluşturulacak. Gençlik ve Kadın Konseyleri Cumhurbaşkanlığı bünyesinde ilk aşamada faaliyete geçecek.

2- MÜLKİYET BİRİMİ/MASASI

Taşınmaz Mal Komisyonu’nun faaliyetlerinin yakın takibi ve geliştirilmesine yönelik mevzuat çalışmaları yapılacak. Güneyden açılan davaların takibi gerçekleştirilecek. Güney’de mal bırakan ve Kuzey’de karşılığını alamayan yurttaşlarımızın haklarının korunması için çalışmalar yapılacak. Strasbourg ile sürekli iletişim ve diplomasi yürütülecek.

3- SERBEST DOLAŞIM BİRİMİ

Serbest Dolaşım Birimi kurulacak. Bu birimin amacı, Kıbrıs’ta karşılıklı güveni artırmak, normalleşmeyi sağlamak, ada içindeki dolaşımda çifte standardı ve keyfiliği ortadan kaldırmak olacak. Schengen sürecinin takibi yapılacak. Bu konu da çok acil ve önemli bir konudur. Mevcut geçiş noktalarındaki uygulamaların izlenmesi yapılacak. Geçiş noktalarındaki sıkıntılar devam ediyor. Yeni geçiş noktalarının açılması için çalışma yapılacak, gerekirse tek taraflı açılacak. Kıbrıs’ta doğan KKTC yurttaşlarının serbest dolaşımı için girişimler olacak. Annan Planı döneminde oy kullanan KKTC yurttaşlarının adada serbest dolaşımıyla ilgili girişimler yapılacak. Kıbrıs’ta doğan KKTC yurttaşlarının serbest dolaşımı. Yasak limandan geldi tartışmaları hukuken zeminli tartışmalar değildir. Bu insanlar oy verdiğinde de BM tarafından oyları kabul edildiğinde de aynı limandan gelmiş durumundaydılar.

4- İHRACAT VE TURİZM BİRİMİ

Yeşil Hat Tüzüğü üzerinden ihracatın artırılması konusunda çalışacak bu birim. Doğrudan Ticaret Tüzüğü için AB nezdinde girişimler olacak. Özellikle bunların üzerine gidilecek. Lübnan ve Ürdün gibi ülkelere hellim ihracatındaki sorunların çözülmesiyle iligli çalışılacak. Bu birim, Turizm ve taşımacılıkta Güney kaynaklı engellerin aşılması, dış temaslarla turizm olanaklarının geliştirilmesi için çalışacak

5- AB YURTTAŞLIĞI BİRİMİ

AB yurttaşlık hakları ihlal edilen yurttaşlarımızın bu temel haktan ivedilikle yararlanmasını sağlamak için çalışılacak. Bunu sağlamak için Kıbrıs sorununu beklemeye de gerek yoktur. Karma evlilik hak ihlallerinin giderilmesi için mücadele edilecek, keyfi uygulamalara son verilmesi için çalışılacak. Bu konu da en önemli konularımızdan biridir.

6- KIBRIS TÜRK SPORUNUN ULUSLARARASI ALANA AÇILMASI BİRİMİ

Uluslararası federasyonlarla iş birliği için çalışma yapılacak. Bazı federasyonlarımız uluslararası arenade sıkıntı yaşamıyor. Tüm federasyonlarla çalışıp gereken girşimler yapılacak. Spor hukuku uzmanlarıyla çalışmalar yapılacak. İki toplumlu spor komitesinin aktif hale getirilmesi.

7- AVRUPA İLE İLİŞKİLER MASASI

Kıbrıs’taki mevcut durumun sürdürülemez olduğu BMGK kararlarında belirtiliyor. Bizimle ilişkilerin geliştirilmesi için çalışacağız. Mali Yardım Tüzüğü fonlarının kalkınma ve çevre projelerine kaydırılması, Avrupa Parlamentosu’nda iki sandalyenin Kıbrıslı Türkler tarafından seçilmesi için girişimler, AB’de Türkçe’nin resmî dil olarak kullanılması için mücadele, bu varlığımızın görünür kılınması için çok önemlidir. Durdurulmuş olan AB uyum ad hoc komitesinin yeniden kurulması.

8- TEKNİK KOMİTELERİN KOORDİNASYONU

Proje ve sonuç odaklı, takvimli bir çalışma programı, çıkan sorunların liderler düzeyinde ele alınması, Doğal afetlerle ortak mücadele komitesi.

9- KAMU DİPLOMASİSİ BİRİMİ

Uluslararası zeminde görünürlük kazanmak, yabancı kamuoylarında olumlu algı yaratmak, güven inşa etmek ve stratejik hedeflere ulaşmak.

10 MÜZAKERE HAZIRLIK BİRİMİ

20 Ekim itibarıyla hemen devreye girecek. Bugüne kadarki müzakerelerdeki yakınlaşmaların dökümü hızlıca yapılacak. Çözüm senaryolarının hazırlanması, Türkiye Cumhuriyeti ile istişare ederek yeni müzakerelerin başlatılması.

11- KAMU YÖNETİMİNİ İZLEME VE YURTTAŞ ŞİKAYETLERİNİ DEĞERLENDİRME BİRİMİ

Anayasa’nın 102. maddesi gereği Cumhurbaşkanının görevi olan kamu işlerinin düzenli yürütülmesi amacıyla oluşturulacak.

12- ANAYASAYI KORUMA, YASAMA ÇALIŞMALARINI İZLEMEYE VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ

Mahkeme kararlarının uygulanması, hukukun üstünlüğü ve temel hak ve özgürlüklerin korunması, Cumhurbaşkanının geri gönderme ve iptal davası açma yetkilerinin etkin kullanılması, Hukuk komisyonu ve Meclis’te temsil edilen partilerle istişare.

13- GÜVENLİK BİRİMİ

Anayasa’nın 111. maddesine dayanarak kurulacak Cumhuriyet Güvenlik Kurulu ile uyumlu çalışacak. İç güvenlik, nüfus politikası, göç politikası, uyuşturucu, silah ve insan kaçakçılığı ile mücadele.

14- EĞİTİM BİRİMİ

En çok önem verdiğim konulardan biri de eğitimdir. YÖDAK ile koordinasyon, Uluslararası kalite standartları, AB projelerinin uygulanması, Özel eğitim ve mesleki eğitim alanında çalışmalar.

15- TOPLUMSAL BİRLİK VE BÜTÜNLÜK BİRİMİ

Anayasa m. 102/1: “Cumhurbaşkanı, toplumun birliğini ve bütünlüğünü temsil eder.” Ayrımcılık, eşitsizlik ve ötekileştirmeye karşı mücadele"

Cumhurbaşkanlığı’nın çalışma arkadaşlarını siyasi parti mensubiyetine göre değil, liyakate göre belirleyeceğini vurgulamış olan Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, ilk 100 gün sonrasında da yeni birimlerin eklenerek sürecin genişleyeceğini ifade etmişti.

“Son beş yıldır kayda değer adım atılmadı, bu bize ağır bir maliyet getirdi. Arayı kapatmamız lazım.” diyen Erhürman, Cumhurbaşkanlığı’nın 24 saat faal, toplumun tüm kesimleriyle diyalog içinde, yetkilerini diplomasiyle kullanan bir yapı olarak çalışacağını söylemişti.