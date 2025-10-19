Cumhurbaşkanlığı seçimi için oy kullanılıyor: Katılım saat 11.00 itibarıyla %13.43

Kıbrıs Türk halkı, Cumhurbaşkanını belirlemek üzere bugün oy kullanıyor. Ülke genelinde 218 bin 313 seçmenin oy kullanabileceği seçimde 777 sandık kuruldu. Oy verme işlemi saat 08.00’de başlayıp 18.00’de sona erecek. Saat 11.00 itibarıyla katılım oranı %13.43 olarak kaydedildi.
11.00: KATILIM %13.43
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Bertan Özerdağ, 19 Ekim Cumhurbaşkanlığı Seçimi kapsamında oyunu kullandı.
Oy kullanmasının ardından açıklama yapan Özerdağ, saat 11.00 itibarıyla katılım oranının %13.43 olduğunu belirtti.
