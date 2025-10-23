  • BIST 10653.93
Cumhurbaşkanlığı seçimi kesin sonuçları Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanlığı seçimi kesin sonuçları Resmi Gazete’de

Yüksek Seçim Kurulu, pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nin kesin sonuçlarını açıklayarak Resmi Gazete’de yayımladı.

5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 139’uncu maddesi uyarınca, seçimde en çok oyu alan Tufan Erhürman, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 6’ncı Cumhurbaşkanı ilan edildi.

– 141 bin 504 oy kullanıldı; katılım oranı yüzde 64,82

Resmi Gazete’de bugün yayımlanan kesin sonuçlara göre, seçime kayıtlı 218 bin 313 seçmenden 141 bin 504’ü oy kullandı. Katılım oranı yüzde 64,82 olarak gerçekleşirken, geçerli oy sayısı 138 bin 839, geçersiz oy sayısı ise 2 bin 665 oldu.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) adayı Tufan Erhürman, 87 bin 137 oyla (yüzde 62,76) Cumhurbaşkanlığına seçilirken; Bağımsız aday Ersin Tatar ise 49 bin 714 oy (yüzde 35,81) alarak ikinci sırada yer aldı.

Diğer adaylardan, Arif Salih Kırdağ 458 oy (yüzde 0,33), Osman Zorba (KSP) 443 oy (yüzde 0,32), İbrahim Yazıcı 331 oy (yüzde 0,24), Mehmet Hasgüler 300 oy (yüzde 0,22), Hüseyin Gürlek 258 oy (yüzde 0,19) ve Ahmet Boran 198 oy (yüzde 0,14) aldı.

Erhürman, yarın ant içerek görevine resmen başlayacak

KKTC’nin 6’ncı Cumhurbaşkanı seçilen Tufan Erhürman, yarın Cumhuriyet Meclisi’nde ant içerek görevine resmen başlayacak.

