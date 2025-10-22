  • BIST 10607.03
  • Altın 5447.851
  • Dolar 41.9669
  • Euro 48.6706
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKACevdet Yılmaz KKTC'ye geliyor

Cumhurbaşkanlığı’nda devir teslim töreni cuma günü

» »
Erhürman cuma günü görevine başlayacak: Yılmaz da törenlere katılacak
Cumhurbaşkanlığı’nda devir teslim töreni cuma günü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) 6’ncı Cumhurbaşkanı seçilen Tufan Erhürman, cuma günü Meclis’te ant içerek, resmen görevine başlayacak.

Meclis Genel Kurulu, ant içme töreni için saat 09.30’da Ziya Öztürkler başkanlığında olağanüstü toplanacak.

Erhürman daha sonra, Lefkoşa Atatürk Anıtı, Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın Anıt Mezarlarına çelenk sunacak.

Ardından Cumhurbaşkanlığı’nda devir teslim töreni yapılacak.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da, törenlere katılmak üzere KKTC’ye gelecek.

Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Tufan Erhürman’a, pazartesi günü mazbatasını, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Bertan Özerdağ takdim etmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Arıklı: Ocak, şubat en geç mart ayında erken seçim yapılmalı22 Ekim 2025 Çarşamba 10:22
  • Umut Ersoy: AKSA’nın sözleşmesi feshedilmeli, Kalecik Santrali kamulaştırılmalı22 Ekim 2025 Çarşamba 10:17
  • Cevdet Yılmaz KKTC'ye geliyor22 Ekim 2025 Çarşamba 09:44
  • Asım Akansoy: Genel başkanlığa aday olmam için büyük bir baskı var22 Ekim 2025 Çarşamba 09:38
  • UBP’de yeni plan – YDP dışarı, DP ile 2026’ya kadar devam22 Ekim 2025 Çarşamba 09:30
  • Kulis Haber: Yeni teknokrat hükümet formülü gündemde22 Ekim 2025 Çarşamba 09:18
  • Kuzey Sahil ve Beşparmak bölgesinde yer yer sağanak bekleniyor22 Ekim 2025 Çarşamba 09:15
  • Şenkul, ikinci ve son kez Girne Belediye başkanlığına aday olacağını açıkladı22 Ekim 2025 Çarşamba 09:14
  • Haspolat bölgesinde elektrik kesintisi22 Ekim 2025 Çarşamba 09:12
  • İşler iyice karıştı! UBP'de 6 vekil disipline verilecek iddiası!21 Ekim 2025 Salı 17:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti