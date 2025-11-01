Cumhurbaşkanlığı'nda iki isim daha görevden alındı!

Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Erhan Akar ile Danışmanlık ve Siyasi İşler Müdürü Gamze Mahirel Bozatlı görevden alındı.

Cumhurbaşkanlığı’nda görev yapan Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Erhan Akar ile Danışmanlık ve Siyasi İşler Müdürü Gamze Mahirel Bozatlı görevden alındı.

Akar ile Bozatlı’nın yerine henüz bir atama yapılmadı.