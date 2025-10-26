Cumhurbaşkanlığı’ndan AP’ye tepki: İnsani konular siyasete alet edilmemelidir

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Avrupa Parlamentosu’nun anıt kararına tepki gösterildi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bilindiği üzere, 1963-1974 yıllarını kapsayan dönemde ortaya çıkan kayıp şahıslar konusu yalnızca Kıbrıslı Rumları değil Kıbrıslı Türkleri de etkileyen insani bir husustur.

Nitekim, her iki halktan kayıp şahısları bulmak amacıyla kurulan Kayıp Şahıslar Komitesi’nin (KŞK) görev yönergesinde bu husus açıkça ifade edilmekte ve Komite’nin çalışmaları bu yönde yürütülmektedir.

Hal böyleyken, Kıbrıs’taki kayıp şahıslara ilişkin konular tek taraflı bir yaklaşımla ele alınmak ve çarpıtılmak suretiyle, Avrupa Parlamentosu binasında yer alacak bir anıt için Avrupa Birliği 2026 bütçesinden fon ayrılmasını öngören bir değişiklik önergesinin kabul edilmiş olması çok hatalı bir tutum teşkil etmektedir.

Birleşmiş Milletler başta olmak üzere, ilgili tüm tarafların birçok kez vurgulamış olduğu gibi KŞK’nın sonuç alıcı faaliyetlerinin devamı, politize edilmeden çalışmalarını sürdürebilmesinden geçmektedir. Siyasi saiklerle kabul edilmiş olan bahse konu önerge bu ana prensibi açıkça ihlal etmekte ve KŞK’nın başarılı faaliyetlerine gölge düşürmektedir.

Tüm bu olgular ışığında, söz konusu yanlıştan bir an önce dönülmesi ve bu insani konunun siyasete alet edilmesi çabalarından vazgeçilmesi çağrısı yapar, bu hususta tarafımızca gerekli tüm girişimlerde bulunulacağını duyururuz.”