DAÜ-SEN’den Demokrasi Eylemi Çağrısı

Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN), bugün yapılacak eğilim yoklamasına Rektörlüğün müdahale ettiğini öne sürerek üyelerini eyleme çağırdı.
Sendikadan yapılan açıklamada, “Bugün yapılacak eğilim yoklamasına Rektörlük müdahale ediyor. Saat 14.30’da sandığa ve demokrasiye sahip çıkıyoruz. Tüm üyelerimizin desteğini bekliyoruz” ifadeleri yer aldı.
DAÜ-SEN, eylemin üniversitede demokratik süreçlerin korunması amacıyla gerçekleştirileceğini vurguladı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.