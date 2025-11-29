DAÜ VYK Başkan ve üyelerini atama ve görevden alma yetkisi Cumhurbaşkanı'ndadır

Yasa'ya göre, Doğu Akdeniz Üniversitesi Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkan ve üyelerini atama ve görevden alma yetkisi Cumhurbaşkanı'ndadır.

Yine Yasa'ya göre, Cumhurbaşkanı bu konulardaki yetkisini Bakanlar Kurulu'nun önerisi üzerine kullanır.

Bu nedenledir ki bu konularda Bakanlar Kurulu ile Cumhurbaşkanlığı arasında diyalog ve istişare esastır.

Cumhurbaşkanlığı'nın DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu'nun dokuz üyesinden sekizini, yerlerine liyakat esasına göre kimlerin, ne zaman atanacağı belli olmaksızın görevden alması ve bu alanda boşluk ve belirsizlik yaratması sorumlu bir davranış olmaz.

Cumhurbaşkanlığı Hükumet ile gerekli istişareyi gerçekleştirmiştir.

DAÜ, bu ülkenin en önemli kurumsal yapılarından biridir ve gerekli işlemler önemine uygun bir dikkatle yapılacaktır.