  • BIST 10898.7
  • Altın 5762.826
  • Dolar 42.4927
  • Euro 49.3061
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKARum basını: Hristodulidis’in açıkladığının aksine Güney Kıbrıs, IMEC koridorunun bir parçası değil

DAÜ VYK Başkan ve üyelerini atama ve görevden alma yetkisi Cumhurbaşkanı'ndadır

» »
Yasa'ya göre, Doğu Akdeniz Üniversitesi Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkan ve üyelerini atama ve görevden alma yetkisi Cumhurbaşkanı'ndadır.
DAÜ VYK Başkan ve üyelerini atama ve görevden alma yetkisi Cumhurbaşkanı'ndadır

Yine Yasa'ya göre, Cumhurbaşkanı bu konulardaki yetkisini Bakanlar Kurulu'nun önerisi üzerine kullanır.

Bu nedenledir ki bu konularda Bakanlar Kurulu ile Cumhurbaşkanlığı arasında diyalog ve istişare esastır.

Cumhurbaşkanlığı'nın DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu'nun dokuz üyesinden sekizini, yerlerine liyakat esasına göre kimlerin, ne zaman atanacağı belli olmaksızın görevden alması ve bu alanda boşluk ve belirsizlik yaratması sorumlu bir davranış olmaz.

Cumhurbaşkanlığı Hükumet ile gerekli istişareyi gerçekleştirmiştir.

DAÜ, bu ülkenin en önemli kurumsal yapılarından biridir ve gerekli işlemler önemine uygun bir dikkatle yapılacaktır.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Vicdani retçi Hasan Rahvancıoğlu’nun davası 22 Ocak’a ertelendi28 Kasım 2025 Cuma 16:50
  • Komite’de bütçe maratonu bugün tamamlanıyor28 Kasım 2025 Cuma 10:47
  • Tozlu hava etkili oluyor28 Kasım 2025 Cuma 10:45
  • Dövizde son durum28 Kasım 2025 Cuma 10:44
  • Haspolat’ta yol çalışması bugün başlıyor28 Kasım 2025 Cuma 10:44
  • Yüksek İdare Mahkemesi, usulsüzlük iddiaları üzerine tasdik memuru atamalarının yürütmesini durdurdu28 Kasım 2025 Cuma 10:42
  • 31 Yaşında hayatını kaybetti27 Kasım 2025 Perşembe 18:33
  • Gazimağusa'da Ali Akın aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi27 Kasım 2025 Perşembe 18:30
  • Üstel: Haklarımızı Korumak İçin Her Türlü Adımı Atarız27 Kasım 2025 Perşembe 16:09
  • TDP: Ev İçi Şiddet Yasası derhal geçmeli, 20 dosya faili meçhul27 Kasım 2025 Perşembe 13:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti