DAÜ'de demokrasiye Müdahale girişimi! Akademisyenler "eğilim yoklaması"na devam dedi...

DAÜ-SEN'in yayınladığı bildiri;

Fakülte Kurullarının Yetkisine ve Demokratik Süreçlere Sahip Çıkıyoruz, Sahip Çıkacağız

Mühendislik Fakültesi ile Fen ve Edebiyat Fakültesi’nde boş bulunan dekanlık makamları için, Fakülte Kurullarının oybirliğiyle aldığı karar doğrultusunda, 22 Ekim 2025 tarihinde Fakülte Kurullarının görüşünü oluşturmak amacıyla eğilim yoklamaları yapılacaktır.

DAÜ Kuruluş yasası gereği ve Vakıf Yöneticiler Kurulu’nun (VYK) talebiyle, Fakülte Kurullarının başlattığı süreç tamamen yasal ve meşrudur. Rektörlüğün bu sürece müdahale etme girişimleri yetkisiz ve anlamsızdır.

DAÜ Kuruluş yasasına göre:

Görüş oluşturma yetkisi Fakülte Kurullarına,

Öneri yapma yetkisi Rektörlüğe,

Atama yapma yetkisi ise VYK'ya aittir.

Fakülte Kurullarının görevi, boşalan dekanlık makamları için süreci zamanında başlatmak ve görüşünü gecikmeksizin oluşturmaktır. Fakülte Kurullarının görevini zamanında demokratik teamüllere uygun olarak yapıp yapmaması Kurulların sorumluluğundadır. Rektörlük ise öneri yapıp yapmamaya, Fakülte Kurulunun görüşünü dikkate alıp almamaya yasa gereği yetkilidir, benzer şekilde VYK ise önerileri atayıp atamama, Fakülte Kurulu görüşüne ve/veya Rektörlük önerisine uyup uymama yetkisine sahiptir. Ancak demokratik özerk üniversite ilkeleri uyarınca oluşan teamüller, eğilim yoklaması sonuçlarına uygun şekilde görüş, öneri ve atama yapılmasını gerektirir.

Bu ilke sadece dekanlar için değil; bölüm başkanları, müdürler ve rektör için de geçerlidir. Sendikamız açısından eğilim yoklamalarının sonucu esastır. Bu sonucun göz ardı edilmesi ya da asaleten atama yapma yerine irade dışı vekâleten atamalar yapılması, kabul edilemezdir.

Rektörlüğe çağrımızdır: Eğilim yoklamalarına müdahale etmeyin. Demokratik ve özerk üniversite yapısına daha fazla zarar vermeyin. Bu yaklaşım, üniversitemize yalnızca zarar verir. Bu tutumdan derhal vazgeçilmelidir.

Fakülte üyelerine sesleniyoruz: Demokratik teamüllere sahip çıkmak, özerk üniversite yapısına ve iradenize sahip çıkmak; yasal, meşru ve doğal hakkınızdır. DAÜ-SEN her zaman olduğu gibi kararlıdır; bu hakkın korunması için tüm sendikal ve hukuki süreçleri sonuna kadar kullanacaktır.

Demokrasi bir uzlaşı kültürü, yetki paylaşımı ve katılımcılıktır. Rektörlüğün katılımcılık ve ortak akıldan uzak, keyfi ve merkeziyetçi bir iktidar arzusu, demokratik, özerk üniversite yapısıyla bağdaşmamaktadır. Bugün dekanlık makamının belirlenmesinde eğilim yoklamalarında oluşan iradenin dikkate alınmaması, yarın benzer şekilde bölüm başkanlığı, daha sonra ise rektörlük makamlarının belirlenmesinde eğilim yoklamaları sonucu oluşan iradelerin dikkate alınmaması sonucunu getirecektir. Bu durum ise üniversitemizin temel değerlerini yok saymak demektir.

Büyük emeklerle inşaa ettiğimiz ve en önemli değerimiz olan demokratik ve özerk üniversite yapısına sahip çıkmak hem sendikal hem de akademik açıdan temel sorumluluğumuzdur. Bu sorumluluğumuzu kararlılıkla yerine getirmeye devam edeceğiz.

DAÜ-SEN