DAÜ'de Görevden Alınan İki Dekan Görevlerine Geri Döndü

Görevden Alınan İki Dekan Görevlerine Geri Döndü

Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN) olarak, Mühendislik Fakültesi Dekanı ile Fen ve Edebiyat Fakültesi Dekanı’nın 24 Ekim 2025 tarihi itibarıyla görevlerine iade edildiklerini ve bugün itibarıyla yetkilerini etkin biçimde kullanmaya başladıklarını kamuoyuyla paylaşmaktan memnuniyet duyuyoruz.

Bilindiği üzere, 15 Ağustos 2025 tarihinde söz konusu iki dekan, Vakıf Yöneticiler Kurulu’nun (VYK) verdiği yetkiye dayanılarak Rektörlük tarafından haksız gerekçelerle görevden alınmış, yerlerine ise vekaleten dekanlar atanmıştı. Ancak fakülte kurullarının ve sendikamızın gösterdiği tepkiler sonucunda, vekaleten atanan dekanlar kısa süre içinde görevlerinden istifa etmişti.

Süreç içerisinde fakülte kurulları iki önemli karar almıştır:

Görevden alma kararlarının yeniden değerlendirilmesi ve geri alınması, Bu gerçekleşmediği takdirde, eğilim yoklaması sonucuna dayalı olarak fakülte kurullarının asaleten atama yönündeki görüşlerinin Rektörlük ve VYK’ya iletilmesi.

Seçim yasaklarının sona ermesinin ardından, 22 Ekim 2025 tarihinde Fen ve Edebiyat Fakültesi ile Mühendislik Fakültesi’nde Dekanlık Eğilim Yoklamaları, Rektörlüğün tüm müdahalelerine rağmen demokratik bir katılım ortamında gerçekleştirilmiştir.

Geniş katılımla yapılan oylamalarda fakültelerin iradesi açık biçimde ortaya çıkmış; görevden alınan iki dekan da fakültelerinden %90’ın üzerinde destek almıştır.

Yaşanan gelişmelerin ardından Vakıf Yöneticiler Kurulu, 23 Ekim 2025 tarihinde Rektörlük tarafından sunulan görevden alma gerekçelerini yeniden değerlendirmiş, bu gerekçeleri yeterli bulmamış ve görevden alma kararlarını oy birliğiyle geri almıştır.

Bu karar, üniversitemizin demokratik, özerk ve katılımcı yapısının korunması açısından son derece önemli bir adım olmuştur. Kurumsal bütünlüğümüzü ve akademik itibarımızı güçlendiren bu gelişme, ortak akıl ve kurulların etkin katılımının üniversite yönetiminde ne kadar belirleyici olduğunu bir kez daha göstermiştir.

DAÜ-SEN olarak, üniversitemizin tüm bileşenlerinin katkısıyla katılımcı, şeffaf ve demokratik bir yönetim anlayışının yerleşmesi için çabalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Elde edilen bu olumlu sonuç, ayrışarak değil bütünleşerek, ortak değerler etrafında bir araya gelmenin mümkün olduğunu göstermektedir.

DAÜ Yönetimi ve Eğitim Bakanlığı, bu süreçten gerekli dersleri çıkararak demokratik, özerk üniversite ilkelerine bağlı, liyakate dayalı bir yönetim yapısını oluşturmayı tercih etmelidir.

Sendikamız tarafından bu konuda DAÜ Rektörlüğü ile Eğitim Bakanı’na yapılan uyarılar bugüne kadar maalesef dikkate alınmamıştır. Üniversitemizde vekaleten atama yetkisi suistimal edilerek, uzun süredir vekaleten yürütülen çok sayıda yöneticilik pozisyonu halen devam etmektedir. Görevden alınan iki dekanın görevlerine iade edilmesi, bu sorunun daha da derinleşmesini engellemiştir.

Ancak bu normal dışı durum en kısa zamanda tamamen sonlandırılmalı; tüm yönetici pozisyonları için demokratik, özerk üniversite ilkelerine bağlı ve liyakata dayalı asaleten atamalar yapılmalıdır.

Bu noktada Eğitim Bakanı’nın, İstişare ve Eşgüdüm Komisyonu Başkanı olarak, Rektörlüğü ve Vakıf Yöneticiler Kurulu’nu teşvik edici bir tutum benimsemesini beklemekteyiz.

Üniversitemizin geleceği için en çok ihtiyaç duyduğumuz şey; demokratik, özerk üniversite ilkelerine bağlı ve liyakata dayalı bir yönetim yapısının oluşturulmasıdır.

Üniversitemizin başarısız yöneticilerini daha fazla tolere etme imkânı yoktur.

“Daha az yönetici, daha çok liyakat.”