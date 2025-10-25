Denktaş: Ayaktaki oylama entrikaydı

Tam Parti kurucusu Serdar Denktaş Kıbrıs Postasında Erçin Şahmaran'ın canlı yayın konuğu oldu. Cumhurbaşkanlığı seçimlerini değerlendiren Denktaş, Kıbrıs Türk halkının özgüvenini yeniden kazandığına dikkat çekti. “Son yıllarda, zaten bizim seçtiğimiz olmuyor düşüncesine kapılan halkımızın bu algıyı kırdığını görüyorum” diye konuşan Denktaş, “İnanıyorum ki bir sonraki seçimlerde çok daha yüksek bir katılım olacaktır. Çünkü boykotçular da gördüler ki gerçekten kendi irademizle Sandığa gittiğimizde bir şeyler değişiyor dedi

KAMPANYA BURADA DEĞİL TÜRKİYE'DE TUTTU

Eski Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın kampanyasının burada değil Türkiye'de karşılık bulduğunu söyleyen Denktaş, “Erhürman’a yapılan yakıştırmalar Rumcu ve siyonist gibi söylemler burada kendisini tanıyanları etkilemedi ama Türkiye kamuoyunda Erhürman’ı tanımayanlar için bir kuşku yarattı” diye konuştu. Bahçeli'nin açıklamalarının da çok talihsiz açıklamalar olduğunu, aynı şekilde Türkiye kamuoyuna ve kendi tabanına yönelik açıklamalar olduğunu dile getiren Denktaş Bahçeli'nin sözlerinin dayanaksız olduğunu Bahçeli’nin kendisinin de bildiğini ifade etti.

KIBRIS SORUNU TÜRKİYE'SİZ ÇÖZÜLEMEZ

Bugün Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ertesinde Kıbrıs sorununun gündemde olmadığını, gündemde yine geçim derdi ve başka öncelikli konular olduğuna dikkat çeken Denktaş, “Kampanya döneminde anlatıldığı gibi birisinin federasyon demesi ile federasyon, diğerinin iki devlet demesi ile iki devlet olmayacak. KKTC'de herkes çok iyi bilir ki; Kıbrıs sorunu Türkiye'siz çözülemez” dedi.

ADADAKİ TÜRK VARLIĞINI BİZ KORUDUK

Yıllar boyu Kıbrıs Adası’ndaki Türk varlığının Kıbrıslı Türkler tarafından korunduğunu ve Kıbrıs sorunu diye bir sorunun varlığını da Türkiye'ye yine Kıbrıslı Türklerin hatırlattığının altını çizen Denktaş, bu konuların Türkiye kamuoyu tarafından bilinmesi gerektiğini söyledi. “Biz burada Milli Mücadele sonucu ikinci Türk devletini kurmuş insanlarız bu devletin yaşaması için son nefesimize kadar mücadele edeceğiz” diye sözlerini sürdüren Denktaş KKTC devletine inandığını Kıbrıs'a aşık olduğunu ve Anadolu'yu da anavatanı olarak gördüğünün altını çizdi.

OYLAMA ENTRİKASI TERS TEPTİ

KKTC'nin bağımsızlık bildirgesinin tıpkı o günkü gibi ayakta oylandığını ve bunun bir entrika olduğunu dile getiren Denktaş, toplum nezdinde bunun ters teptiğini söyledi. “Seçime 5 gün kala yapılan meclisteki bu oylama düpedüz bir entrikadır. Çünkü seçimlerde muhalefeti zor durumda bırakmak için kurgulanmıştır fakat halk tarafından ters tepmiştir. Çünkü vatandaşın artık bunu oylayanlara güveni kalmamıştır” diye konuştu.