  • BIST 10616.77
  • Altın 5494.4
  • Dolar 41.961
  • Euro 48.7025
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKACevdet Yılmaz KKTC'ye geliyor

Denktaş, “Bu seçimlerle Kıbrıs Türk halkı ‘biz burada varız, var olmaya devam edeceğiz’ mesajını vermiştir”

» »
TAM Parti Kurucusu Serdar Denktaş, seçim sonuçlarının Kıbrıs Türk halkına rahat bir nefes aldırdığını belirtti.
Denktaş, “Bu seçimlerle Kıbrıs Türk halkı ‘biz burada varız, var olmaya devam edeceğiz’ mesajını vermiştir”

TAM Parti Kurucusu Serdar Denktaş, seçim sonuçlarının Kıbrıs Türk halkına rahat bir nefes aldırdığını belirtti.

Seçimlerin doğru okunması gerektiğini vurgulayan Denktaş, “Bu seçimlerle Kıbrıs Türk halkı ‘biz burada varız, var olmaya devam edeceğiz’ mesajını vermiştir” dedi.

Cumhurbaşkanı Erhürman’ın Kıbrıs Türkü’nün yıllardır gasp edilen haklarını dünyaya anlatacağına ve Türkiye ile güçlü ilişkiler kuracağına inandığını dile getiren Denktaş, Kıbrıs Türkü’nün kim olduğu konusunda yapılan ayrımın yalnızca toplumu kutuplaştırma amacı taşıdığını söyledi.

“Kıbrıs Türkü, bizim için nerede doğmuş olursa olsun bu topraklarda gözlerini yumacak her ferttir. Artık bunu dünyaya duyurmanın zamanı geldi” ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Cevdet Yılmaz KKTC'ye geliyor22 Ekim 2025 Çarşamba 09:44
  • Asım Akansoy: Genel başkanlığa aday olmam için büyük bir baskı var22 Ekim 2025 Çarşamba 09:38
  • UBP’de yeni plan – YDP dışarı, DP ile 2026’ya kadar devam22 Ekim 2025 Çarşamba 09:30
  • Kulis Haber: Yeni teknokrat hükümet formülü gündemde22 Ekim 2025 Çarşamba 09:18
  • Kuzey Sahil ve Beşparmak bölgesinde yer yer sağanak bekleniyor22 Ekim 2025 Çarşamba 09:15
  • Şenkul, ikinci ve son kez Girne Belediye başkanlığına aday olacağını açıkladı22 Ekim 2025 Çarşamba 09:14
  • Haspolat bölgesinde elektrik kesintisi22 Ekim 2025 Çarşamba 09:12
  • İşler iyice karıştı! UBP'de 6 vekil disipline verilecek iddiası!21 Ekim 2025 Salı 17:30
  • Akıncı: Bahçeli artık parmağının arkasına saklanmıyor21 Ekim 2025 Salı 17:27
  • CTP'den Bahçeli'ye tepki21 Ekim 2025 Salı 17:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti