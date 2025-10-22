TAM Parti Kurucusu Serdar Denktaş, seçim sonuçlarının Kıbrıs Türk halkına rahat bir nefes aldırdığını belirtti.

Seçimlerin doğru okunması gerektiğini vurgulayan Denktaş, “Bu seçimlerle Kıbrıs Türk halkı ‘biz burada varız, var olmaya devam edeceğiz’ mesajını vermiştir” dedi.

Cumhurbaşkanı Erhürman’ın Kıbrıs Türkü’nün yıllardır gasp edilen haklarını dünyaya anlatacağına ve Türkiye ile güçlü ilişkiler kuracağına inandığını dile getiren Denktaş, Kıbrıs Türkü’nün kim olduğu konusunda yapılan ayrımın yalnızca toplumu kutuplaştırma amacı taşıdığını söyledi.

“Kıbrıs Türkü, bizim için nerede doğmuş olursa olsun bu topraklarda gözlerini yumacak her ferttir. Artık bunu dünyaya duyurmanın zamanı geldi” ifadelerini kullandı.