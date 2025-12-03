  • BIST 11082.77
  • Altın 5774.927
  • Dolar 42.4382
  • Euro 49.517
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAAzerbaycanlı jüri üyesinin, Ermeni yarışmacıya tam puan verip sarılması tartışma yarattı

“Devlet kurumları çürümenin içine sokuldu; artık yeter!”

» »
Sıla Usar İncirli, devlet kurumlarında uzun süredir artan yolsuzluk, yozlaşma ve insan kayırmacılığa dikkat çekerek hükümeti şeffaflıktan uzak yönetim anlayışı nedeniyle eleştirdi.
“Devlet kurumları çürümenin içine sokuldu; artık yeter!”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, devlet kurumlarında uzun süredir artan yolsuzluk, yozlaşma ve insan kayırmacılığa dikkat çekerek hükümeti şeffaflıktan uzak yönetim anlayışı nedeniyle eleştirdi. İncirli, hükümetin hesap verebilirlikten uzak tutumlarının devlet kurumlarının yapısına büyük zarar verdiğini, kurumsal yapının darbeye uğradığını vurguladı.

CTP Genel Başkanı, halkın alın terini ve ülke kaynaklarını koruması gereken kurumların “kimsenin görmezden gelemeyeceği bir çürümenin içine sokulduğunu” belirtti. Polis Teşkilatı’nın bazı üst düzey bürokratlara yönelik başlattığı çok yönlü tahkikatın yolsuzlukla mücadelede önemli bir adım olduğuna işaret eden İncirli, soruşturmanın ciddiyetinin “yurt dışına çıkışın engellenmesi ve makam odasının aranması” gibi uygulamalardan açıkça görüldüğünü ifade etti.

Yolsuzlukla mücadelenin kararlılıkla sürdürülmesi için güçlü bir irade gerektiğini vurgulayan İncirli, eksiksiz bir tahkikat ve yargılamanın adalet ile güvenin yeniden tesisinde yaşamsal öneme sahip olduğunu söyledi. Mevcut hükümetin yönetim anlayışının bu yozlaşmaya zemin hazırladığını belirten CTP Genel Başkanı, hükümetin “çok yönlü yolsuzlukla mücadele iradesinden uzak olduğunu” kaydetti.

“Artık yeter” diyen İncirli, CTP’nin erken genel seçim çağrısının temel gerekçelerinden birinin de yaşanan çürüme olduğunu dile getirdi. Bu yönetimin görevde kaldığı her gün ülkenin kaynaklarının eridiğini, refahın azaldığını ve halkın geleceğe dair umudunun karardığını belirten İncirli, erken seçim çağrılarını yinelediklerini açıkladı.

CTP’nin, kurumları adalet, liyakat ve güven temelinde yönetecek; yolsuzlukla mücadele iradesini kararlılıkla ortaya koyacak bir iktidara ihtiyaç olduğunu vurgulayan İncirli, karanlık ilişkiler aydınlanana ve sorumlular hesap verene kadar mücadelenin sürdürülmesinin CTP iktidarının önceliklerinden olacağını ifade etti.

Açıklamasında mali polise teşekkür eden İncirli, masumiyet karinesine olan saygılarının tartışılmaz olduğunu belirterek, Polis Teşkilatı’nın süreci şeffaf biçimde kamuoyunun bilgisine getirmesi yönündeki beklentilerini de dile getirdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İki kilo uyuşturucunun piyasaya sürülmesi engellendi!03 Aralık 2025 Çarşamba 15:46
  • Kasım’da hayat pahalılığı yüzde 0,81 olarak açıklandı03 Aralık 2025 Çarşamba 15:24
  • Şahali: Bu hükümetin geçirdiği her gün, hesap gününden önceki son gündür03 Aralık 2025 Çarşamba 15:23
  • BİMER'in maliyeti 14 Milyon 800 Bin TL: Bu yazılım için 1 Milyon TL'den daha fazla eder diyen yok!03 Aralık 2025 Çarşamba 15:01
  • “Ekonomik ve sosyal sorunlara kararlı adımlar gerekiyor”03 Aralık 2025 Çarşamba 14:55
  • Tabipler Birliği: Sağlık sistemimiz engelleri aşmalıdır03 Aralık 2025 Çarşamba 12:52
  • Başbakanlık Müsteşarı Cahitoğlu poliste ifade veriyor03 Aralık 2025 Çarşamba 11:59
  • Kamuda örgütlü 5 sendika cuma günü Maliye Bakanlığı önünde eylem yapacak02 Aralık 2025 Salı 19:21
  • Emlak Dünyası’ndaki patlamada karar açıklandı: Sanığa 10 yıl hapis cezası02 Aralık 2025 Salı 18:35
  • İskele İtfaiye Şubesi’ne ait ihbar hattında arıza02 Aralık 2025 Salı 18:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti