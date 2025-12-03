“Devlet kurumları çürümenin içine sokuldu; artık yeter!”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, devlet kurumlarında uzun süredir artan yolsuzluk, yozlaşma ve insan kayırmacılığa dikkat çekerek hükümeti şeffaflıktan uzak yönetim anlayışı nedeniyle eleştirdi. İncirli, hükümetin hesap verebilirlikten uzak tutumlarının devlet kurumlarının yapısına büyük zarar verdiğini, kurumsal yapının darbeye uğradığını vurguladı.

CTP Genel Başkanı, halkın alın terini ve ülke kaynaklarını koruması gereken kurumların “kimsenin görmezden gelemeyeceği bir çürümenin içine sokulduğunu” belirtti. Polis Teşkilatı’nın bazı üst düzey bürokratlara yönelik başlattığı çok yönlü tahkikatın yolsuzlukla mücadelede önemli bir adım olduğuna işaret eden İncirli, soruşturmanın ciddiyetinin “yurt dışına çıkışın engellenmesi ve makam odasının aranması” gibi uygulamalardan açıkça görüldüğünü ifade etti.

Yolsuzlukla mücadelenin kararlılıkla sürdürülmesi için güçlü bir irade gerektiğini vurgulayan İncirli, eksiksiz bir tahkikat ve yargılamanın adalet ile güvenin yeniden tesisinde yaşamsal öneme sahip olduğunu söyledi. Mevcut hükümetin yönetim anlayışının bu yozlaşmaya zemin hazırladığını belirten CTP Genel Başkanı, hükümetin “çok yönlü yolsuzlukla mücadele iradesinden uzak olduğunu” kaydetti.

“Artık yeter” diyen İncirli, CTP’nin erken genel seçim çağrısının temel gerekçelerinden birinin de yaşanan çürüme olduğunu dile getirdi. Bu yönetimin görevde kaldığı her gün ülkenin kaynaklarının eridiğini, refahın azaldığını ve halkın geleceğe dair umudunun karardığını belirten İncirli, erken seçim çağrılarını yinelediklerini açıkladı.

CTP’nin, kurumları adalet, liyakat ve güven temelinde yönetecek; yolsuzlukla mücadele iradesini kararlılıkla ortaya koyacak bir iktidara ihtiyaç olduğunu vurgulayan İncirli, karanlık ilişkiler aydınlanana ve sorumlular hesap verene kadar mücadelenin sürdürülmesinin CTP iktidarının önceliklerinden olacağını ifade etti.

Açıklamasında mali polise teşekkür eden İncirli, masumiyet karinesine olan saygılarının tartışılmaz olduğunu belirterek, Polis Teşkilatı’nın süreci şeffaf biçimde kamuoyunun bilgisine getirmesi yönündeki beklentilerini de dile getirdi.