Dr. Vaiz'den kalp krizi belirtilerine yönelik uyarı: En kısa sürede sağlık merkezine başvurun

Kalp Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Gülgün Vaiz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kalp krizi belirtileri konusunda uyarılarda bulundu.

Dr. Vaiz, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Göğüs ağrısı, sırt, boyun, ense, kol ya da üst karın bölgesine yayılabilir. Sıkışma, baskı, yanma şeklinde olabilir. Nefes darlığı, terleme, bulantı, kusma olabilir. Soğuk terleme, yorgunluk hissi, baygınlık hissi eşlik edebilir. Kadınlarda ve yaşlılarda klasik olmayan belirtiler; örneğin halsizlik, bel/sırt ağrısı, mide ya da sindirim sistemi benzeri yakınmalar olabilir. Bu şikayetler varsa yardım isteyin. En kısa sürede sağlık merkezine başvurun, rahat değilseniz mutlaka ambulans çağırın, araba kullanmayın.”

Dr. Vaiz, paylaşımında ayrıca ACC (American College of Cardiology), AHA (American Heart Association) ve ACEP (American College of Emergency Physicians) 2025 kılavuzlarına atıfta bulundu.