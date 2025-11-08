  • BIST 10924.53
  • Altın 5429.936
  • Dolar 42.2029
  • Euro 48.8609
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAKeltlerden Azteklere: Cadılar Bayramı'nın kökenleri

Dr. Vaiz'den kalp krizi belirtilerine yönelik uyarı: En kısa sürede sağlık merkezine başvurun

» »
Kalp Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Gülgün Vaiz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kalp krizi belirtilerine dikkat çekerek, şikayetlerin görülmesi halinde vakit kaybetmeden tıbbi yardım çağrısında bulunulması gerektiğini vurguladı.
Dr. Vaiz'den kalp krizi belirtilerine yönelik uyarı: En kısa sürede sağlık merkezine başvurun

Kalp Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Gülgün Vaiz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kalp krizi belirtileri konusunda uyarılarda bulundu.

Dr. Vaiz, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Göğüs ağrısı, sırt, boyun, ense, kol ya da üst karın bölgesine yayılabilir. Sıkışma, baskı, yanma şeklinde olabilir. Nefes darlığı, terleme, bulantı, kusma olabilir. Soğuk terleme, yorgunluk hissi, baygınlık hissi eşlik edebilir. Kadınlarda ve yaşlılarda klasik olmayan belirtiler; örneğin halsizlik, bel/sırt ağrısı, mide ya da sindirim sistemi benzeri yakınmalar olabilir. Bu şikayetler varsa yardım isteyin. En kısa sürede sağlık merkezine başvurun, rahat değilseniz mutlaka ambulans çağırın, araba kullanmayın.”

Dr. Vaiz, paylaşımında ayrıca ACC (American College of Cardiology), AHA (American Heart Association) ve ACEP (American College of Emergency Physicians) 2025 kılavuzlarına atıfta bulundu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • CTP Olağanüstü Kurultayı 30 Kasım’da08 Kasım 2025 Cumartesi 09:40
  • Cezaevi yol güzergâhı, yol çalışması nedeniyle 9-30 Kasım tarihleri arasında araç trafiğine kapatılacak08 Kasım 2025 Cumartesi 09:39
  • Yedisi Özgür Özel'e ait: TBMM'ne 18 dokunulmazlık dosyası sunuldu07 Kasım 2025 Cuma 21:47
  • CTP Olağanüstü Kurultayı 30 Kasım’da07 Kasım 2025 Cuma 21:25
  • Erkut Şahali: “CTP’yi yeni döneme taşımak ve halkın iktidarını kurmak için adayım”07 Kasım 2025 Cuma 21:22
  • Erhürman'a yaklaşık 1 ay sonra Ankara'dan randevu07 Kasım 2025 Cuma 21:18
  • Lefkoşa’da alacak verecek tartışması nedeniyle kavga07 Kasım 2025 Cuma 15:15
  • UBP Kadın Kolları Başkanının diploma konusu başsavcılıkta!07 Kasım 2025 Cuma 15:06
  • LTB Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında yer alan etkinliğe destek verdi07 Kasım 2025 Cuma 15:03
  • Politis Gazetesi: Türk analistler “Tayvan statüsü” görüyor07 Kasım 2025 Cuma 14:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti